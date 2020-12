Die Station von Covid-Experte Christoph Wenisch erhält die ersten Impfungen.

„Das wird mein schönstes Weihnachtsgeschenk!", bestätigt Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung am Klinikum Favoriten, auf oe24.TV die Sensation.An seinem Spital werden am kommenden Sonntag, den 27. Dezember, – nach den Weihnachtsfeiertagen – die Impfungen in Österreich starten.