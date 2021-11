Wir sind Corona-Hotspot

Der exponentielle Anstieg der Infektionen macht uns zu Europas Sorgenkind.

Höchstwert. Tag für Tag erreichen uns neue Horrorzahlen von den Behörden. Auch am Freitag wurden wieder knapp 12.000 neue Corona-Fälle in Österreich registriert. Mit 40 Toten erreichten wir einen neuen Höchststand im Herbst.

Der Europa-Vergleich ist schockierend. Das Daten-Portal „Our World in Data“ sammelt alle Covid-Informationen. Die Karte des Kontinents zeigt unser Land fast pechschwarz eingefärbt. Wir sind der absolute Corona-Hotspot. Österreich ist das Land mit den dritt-höchsten Infektionen pro eine Million Bewohner. Laut dieser Daten-Sammlung erkranken bei uns durchschnittlich 1.061 Menschen pro eine Million Bewohner innerhalb von sieben Tagen.

Italien und Spanien sind jetzt »Vorzeige-Länder«

Vergleich. Zum Vergleich: Deutschland, das Land, das uns auf die rote Liste setzt, hat „nur“ 401 Infektionen

Million Bewohner. Wir haben um 164 % mehr!

Musterschüler. Die ehemaligen europäischen Sorgenkinder haben sich zum Großteil zu Musterschülern in Sachen Corona entwickelt. In Italien sind es nur mehr 111 Infektionen, in Portugal 118 und in Spanien überhaupt nur 62.

Es gibt auf der ganzen Karte nur zwei Länder, in denen sich Covid-19 schneller verbreitet als bei uns: Slowenien (1.542) und Kroatien (1.354).

Weltweit liegt Österreich an viert-schlechtester Stelle

Ranking. Der globale Vergleich der Corona-Ansteckungen zeigt: Wir sind mit unseren 1.061 Fällen pro eine Million Bewohnern innerhalb von sieben Tagen das Land mit der viertschnellsten Covid-Verbreitung.

Nahe bei uns. Sehr auffällig ist auch: Die meisten Länder in dieser negativen Top-10-Liste (siehe rechts) liegen geografisch in unserer Nähe.

Die Niederlande – die gestern einen Lockdown verkündeten – sind um 10 Plätze vor uns. Großbritannien, wo lange Zeit die Pandemie unkontrolliert wütete, liegt deutlich besser als wir auf Platz 21 der Welt. Deutschland ist auf 27. Stelle. Nur der Vatikan bringt es auf 0 Infektionen.