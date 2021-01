"Wir wurden zum Schweigen gezwungen“: So vertuschte China den Ausbruch

Durchgesickerte offizielle Daten zeigen, dass erste bestätigte Fälle nicht wie von der chinesischen Regierung behauptet im Jahr 2020 auftraten, sondern schon am 17. November 2019.

Aufnahmen von Ärzten aus der Ausbruchsstadt Wuhan zeigen, dass sie gewaltsam zum Schweigen gebracht wurden.

Durchgesickerte offizielle chinesische Daten zeigen, dass der erste bestätigte Fall von Covid-19 in Wuhan bis zum 17. November 2019 zurückverfolgt werden konnten. Aber laut der chinesischen Regierung gab es bis zum 9. Januar 2020 keine Todesfälle.

Aber ein leitender Mediziner behauptete in dem bald erscheinenden britische Dokumentarfilm: "In den ersten Tagen gab es jeden Tag Todesfälle."

China behauptete weiter, das Virus stamme nicht von ihnen und dass die Krankheit besiegt sei.

Laut der britischen ITV-Dokumentation, The Virus That Shook The World“, wird ein leitender Mediziner aus Wuhan gezeigt, er sagt: "Wir waren uns Alle einig, dass es keine Zweifel an der Übertragung von Mensch zu Mensch geben sollte."

Die Dokumentation enthüllt, dass sich das Coronavirus ab dem 5. Januar 12 Tage lang wie ein Lauffeuer ausbreitete, aber die chinesische Regierung nicht reagierte und keine neuen Fälle meldete. Erschwerend kam hinzu, dass das traditionelle chinesische Mondneujahrsfest zur Überraschung der Wissenschaftler nicht abgesagt wurde.

Transparenz hätte Pandemie verhindern können

Der Spezialist für Infektionskrankheiten Dr. Yi-Chun Lo vom taiwanesischen Zentrum für Seuchenkontrolle meint: "Ich denke, die Pandemie hätte von Anfang an vermieden werden können, wenn China transparent über den Ausbruch gewesen wäre und der Welt schnell die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt hätte."

Das US-Außenministerium behauptete, das Wuhan Institute of Virology habe vor Ausbruch der Pandemie Experimente mit einem Virus durchgeführt, das dem neuen Coronavirus genetisch ähnlich sei. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, dass Mitarbeiter des Labors in Wuhan nach geheimen Tests mit Coronaviren, die vor 13 Monaten in Fledermäusen gefunden wurden, erstmals erkrankten.

Das Labor soll unter Bedingungen experimentiert haben, die das Risiko einer Exposition erhöhten".