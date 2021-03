Wirbel um 62 falsche Corona-Test-Ergebnisse an Wiener Schule

Bei gleich 62 Kinder war der Nasenbohrertest positiv - der PCR-Test aber bei allen negativ.

Entwarnung gibt es an einer Volksschule in Wien-Favoriten gegeben, wo am vergangenen Mittwoch 62 Kinder und eine Mitarbeiterin mit sogenannten Nasenbohrertest positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Bei Nachtestungen mit den weitaus aussagekräftigeren PRC-Testungen hat sich kein einziger Verdachtsfall bestätigt. Alle 62 Tests waren negativ.

Update Volksschule Favoriten: Es liegen die PCR-Ergebnisse von allen 62 Kindern vor. Alle 62 negativ. Ergebnis der Pädagogin noch offen. Sperre der Schule ist aufgehoben. Alle SchülerInnen, die mit Lehrerin Kontakt hatten, bleiben bis zum Befund abgesondert.#CoronavirusAT #wien — Mario Dujaković (@mariodujakovic) March 21, 2021

Das Infektionsgeschehen in der Bundeshauptstadt wird mittlerweile von der britischen Variante dominiert, die laut Krisenstab 80 Prozent der Neuinfektionen ausmacht. Infektionsherde sind weiterhin in erster Linie Familie und Freunde, auch am Arbeitsplatz steigen die Ansteckungszahlen. "Die Leute werde leider immer unvorsichtiger",