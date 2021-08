´Wirtshäuser, Theater, Nachtgastro und Kinos nur für Geimpfte und Genesene´

Präsident der Ärztekammer Thomas Szekeres für Verschärfung der Maßnahmen.

ÖSTERREICH: Viele Politiker und Experten überlegen, dass nur Geimpfte und Genesene am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, was halten Sie davon?



Thomas Szekeres: Das halte ich für die einzige Möglichkeit. Dass man einen Lockdown für alle macht, das ist unrealistisch. Man kann nicht 70 % der Menschen zuhause einsperren, obwohl sie durch die Impfungen einen erhöhten Schutz vor Infektion haben.

ÖSTERREICH: Wie könnte diese Maßnahme konkret aussehen?



Szekeres: Ich würde sagen, dass man in Wirtshäuser, Theater, Kinos und in die Nachtgastronomie nur Geimpfte bzw. Genesene mit einer Impfung hineinlässt. Da besteht nur eine minimale Gefahr, dass sie sich gegenseitig anstecken. Das würde dazu führen, dass Ungeimpfte sich nicht so frei bewegen können – die könnten nicht an größeren Veranstaltungen teilnehmen.

ÖSTERREICH: Ab wann sollte man das einführen?



Szekeres: Wenn die Zahlen weiter stark steigen, müsste man diese Maßnahmen einsetzen.