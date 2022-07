Corona: Dieser Antikörper soll gegen alle Varianten wirken

US-Forscher haben einen Antikörper gefunden, der mehrere Varianten gleichzeitig unschädlich macht.

USA. Das Coronavirus mutiert und verändert dabei seine Eigenschaften, um einer Immunantwort des Körpers zu entkommen. Dadurch sind gebildete Antikörper weniger in der Lage das Virus zu neutralisieren und eine Erkrankung zu verhindern. Deshalb sind Forscher auf der Suche nach universellen Antikörpern, die auch vor den neuen oder generell allen Virusvarianten schützen. US-Wissenschaftler dürften jetzt fündig geworden sein.

Das Forscherteam der "University of Alabama at Birmingham" fand jetzt einen Antikörper, der an einer unveränderlichen Stelle dieses Proteins bindet – und somit in der Lage ist, verschiedene Varianten zu neutralisieren. Es handelt sich um den Antikörper "1249A8". In Labor-Experimenten und ersten Versuchen mit Mäusen erzielte „1249A8“ eine neutralisierende Wirkung gegen alle Varianten von Sars-CoV-2, andere Beta-Coronaviren wie Sars-CoV und Mers-CoV, sowie einige Erkältungsviren.

In genaueren Tests muss jetzt untersucht werden, inwiefern die Entdeckung für Medikamente und Impfstoffe genutzt werden kann.