Wo die Corona-Zahlen in Österreich jetzt wieder stark steigen

Corona dominiert derzeit das Infektionsgeschehen in Österreich.

Wer sich dieser Tage im Bekanntenkreis umhört, hat den Eindruck, dass halb Österreich flach liegt. Wie die aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse zeigen, sind aktuell 231.305 Menschen offiziell krank gemeldet.

Deutlich mehr Fälle

Laut Judith Aberle von der MedUni Wien dominiert Corona derzeit das Infektionsgeschehen. „Die meisten Infektionen werden durch SARS-Coronaviren verursacht und da sehen wir ganz deutlich eine erhöhte Virusaktivität“, so die Professoren für Virus-Immunologie im Ö1-Morgenjournal.

Neben SARS-CoV-2 (31%) weiterhin starke Rhinovirusaktivität (23%) in KW43

AdenoV 5%

Entero 1.4%

Influenza 0.7% (1 Fall)

Parainfluenza 0.7%

RSV 0.7%

Wegen des Feiertags bzw Beginn der Herbstferien ist Zahl der eingesendeten Proben kleiner (n=140)#Sentinelsystem #ZentrumVirologie — Judith Aberle (@AberleJudith) October 31, 2023

Das Corona in Österreich nicht mehr meldepflichtig ist, gibt es keine genauen Zahlen mehr. Allerdings wird mittels Abwasser- und Sentinel-System das Infektionsgeschehen beobachtet. „Und da sehen wir seit vielen Wochen eine erhöhte Virusaktivität“, so die Expertin. Besonders stark steigen die Zahlen derzeit in der Steiermark und in Wien.

© abwassermonitoring.at/dashboard/ ×

Und auch im Sari-Dashboard, das die stationären Aufnahmen mit Diagnosen von "Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen (SARI)" zeigt, stiegen die Zahlen zuletzt wieder an. „Da ist der Anteil an SARS-Infektionen 30 Prozent“, so Aberle. Die Expertin verweist aber darauf, dass durch den vorhandenen Immunschutz die Zahl der schweren Erkrankungen nun niedriger sei. Aberle betont dabei auch die Wichtigkeit eines Impf-Boosters.