Wo es künftig "Eintrittstests" geben soll

Statt „Freitesten“ soll es künftig in manchen Bereich "Eintrittstests" geben.

Wien. Der Lockdown wird bis 24. Jänner bleiben, verkündete gestern Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Das ursprüngliche „Freitesten“ ab 18. Jänner werde von der Opposition im Bundesrat abgelehnt – so die formale ­Erklärung. Tatsächlich ist freilich auch das Infektionsgeschehen nach wie vor zu hoch. Daher und aufgrund der weit ansteckenderen Coronavirus-Mutation aus London muss die Regierung jetzt langsamer wieder öffnen, um nicht umgehend in eine „brutale dritte Welle zu schlittern“, so ein Insider.

Die bundesweiten Massentests wurden gestern in der Sitzung zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Anschober mit den Landeshauptleuten wieder abgesagt.

Tests: Ab 25. 1. regelmäßig

Änderung. Einige Bundesländer wie Wien und Niederösterreich wollen die Gratis-Tests für alle trotzdem vor dem 18. Jänner anbieten. In der Folge sollen sie ab dem 25. Jänner regelmäßig angeboten werden. Sacher-Chef Matthias Winkler, der im ÖSTERREICH-Gespräch das Kippen der Massentests bedauert, meint: „Wir werden regelmäßiges Testen bis zum Ende der Pandemie brauchen. Das ist auch internationaler Standard und kostet weniger als ein Lockdown.“

Hier braucht man einen negativen Coronatest

Wer nach dem Lockdown eine Kulturveranstaltung besuchen möchte, oder ins Kino, Konzert oder Museum gehen möchte, muss beim Eintritt einen negativen Coronatest vorweisen. Unklar ist jedoch noch, wie alt der Test sein darf - und wer befugt ist, diesen durchzuführen.

Tirols Landeshauptmann Platter (ÖVP) erklärt im Interview mit Ö1 bereits, dass diese neue Form der Testung fix kommen werde. Die praktische Umsetzung sieht er "viel einfacher, als die politische Diskussion". Man habe auch beim Skifahren gesehen, dass es mit der FFP2-Maske überhaupt kein Problem gebe.

Auch Kärntens Landeshauptmann Kaiser (SPÖ) befürwortet das Modell des "Eintrittstestens". Laut Kaiser liege der Unterschied zum Freitesten in der Dauer der Gültigkeit der Tests - denn genau das war bei der Blockade ein wichtiger Punkt.