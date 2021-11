Woche der Lockdown-Entscheidung

Erst Ende der Woche werden erste Weichen für Wiedereröffnung gestellt.

Wien. Der gestrige Gipfel der Regierungsspitze – Kanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein – mit Sozialpartnern brachte erwartungsgemäß keine Entscheidung über allfällige Öffnungen.



Erst am Mittwoch kann man abschätzen, was der Lockdown, der vergangenen Montag in Kraft trat, an Kontaktreduktionen bringt. Und wie die Prognosen für die Spitäler ausschauen. Heute sollen die Ausgangsbeschränkungen jedenfalls um zehn Tage verlängert werden.



