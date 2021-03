Wüster Koalitions-Streit um Take-Away-Verbot

Verordnungsentwurf aus Gesundheitsministerium untersagt Take-Away – ÖVP tobt: „Ist mit uns nicht abgesprochen!“

Der oe24-Bericht über das drohende Take-Away-Verbot in der Gastronomie löste am Montag in der Früh einen heftigen Koalitionsstreit aus. Wie oe24 berichtete, sieht der aktuelle Verordnungs-Entwurf des Gesundheitsministeriums vor, dass Take-Away in der Gastronomie in Wien, Niederösterreich und im Burgenland verboten wird.



Doch nun tobt die ÖVP: Der Verordnungsentwurf sei mit ihnen nicht abgesprochen. Der Koalitions-Streit droht erneut zu eskalieren.



Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.