Regierung verschiebt Entscheidungen über Schanigärten und Schulferien.

Maßnahmen. 3.000 Neuinfektionen am Freitag – kein gutes Vorzeichen für den eigentlich diesen Montag geplanten Corona-Gipfel von Kurz, Kogler mit Landeshauptleuten und Experten über das weitere Vorgehen zu Ostern. Deshalb wurde dieser jetzt auf 22. März vertagt – am Montag soll nun lediglich eine Videokonferenz stattfinden.

Folgende Entscheidungen werden um eine Woche verschoben:

Schanigärten: Die Öffnung der Gastgärten, die in Bundesländern für 27. März geplant ist, wackelt und könnte auf April verschoben werden.

Schulferien: Aufgrund der hohen Inzidenz-Werte bei Jüngeren ist auch eine Verlängerung der Osterferien um eine weitere Woche im Gespräch.

Gastro-Regeln: Mit Maske am Lokal-Tisch?

Spannend bleibt auch, ob dann schon die Öffnungs-Pläne für nach Ostern am 22. März besprochen werden. Für Aufsehen sorgt die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums für die Öffnungen ab 15. März in Vorarlberg: Hier gilt ab Montag eine Masken-Pflicht auch am Tisch in Gastro-Innenräumen. Nur zum Essen und Trinken darf man die FFP2-Maske abnehmen. Dazu gilt natürlich Eintritt nur mit Test – auch in Kinos und Theater, die in Vorarlberg ebenso öffnen dürfen.

Ein Maßnahmen-Konzept, das im April auch in anderen Bundesländern gelten wird?