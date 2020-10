Obwohl Österreichs Hauptstadt einen Höchststand an Neuinfektionen verzeichnet, nahm Wien heute Morgen nicht an der Sitzung des Krisenstabs teil. Auch in Zukunft will man fernbleiben.

Die Corona Zahlen explodieren. Mit 1.200 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden hat Österreich den absoluten Negativrekord erreich. Auch Wien verzeichnet mit 535 Neuinfektionen so viele neue Fälle wie noch nie. Doch Wien blieb heute Morgen bei der Schaltung des Krisenstabs als einziges Bundesland fern. Auf Anfrage hieß es, die Zuständigen seien aus terminlichen Gründen verhindert gewesen. Wie oe24 nun erfuhr will Wien gänzlich aus dem SKKM (Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement) aussteigen. Auf Anfrage von oe24 bestätigte Gesundheitsstadtrat Hacker, dass er in Zukunft keine Vertreter mehr in den Krisenstab senden möchte, den er als "fachlich nicht zuständiges Koordinierungs-Gremium" bezeichnet.