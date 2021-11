Zahlen sinken, aber Spitäler voll

Wien, Burgenland, Niederösterreich und Steiermark aber deutlich unter Inzidenz 1.000.

Wien. Die Sieben-Tage-­Inzidenz in Österreich lag gestern erstmals wieder unter 1.000. Der Peak, der Höhepunkt der bisherigen Delta-Welle, dürfte außer in Kärnten und Vorarlberg bereits erreicht worden sein.



Top. In Wien lag die Sieben-Tage-Inzidenz gestern bei knapp 500. Auch die Steiermark, das Burgenland und Niederösterreich liegen weit unter 1.000



Flop. Salzburg und Oberösterreich haben zwar immer noch viel zu hohe Infektionszahlen, aber diese sinken. In Kärnten und Vorarlberg steigen die Zahlen hingegen.



