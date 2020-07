"3" halbiert Preise seiner Handy-Tarife

Neukunden zahlen für ein halbes Jahr nur die Hälfte - ab 4,50 Euro/Monat.

Am heiß umkämpften heimischen Handymarkt herrscht seit Monaten ein erbitterter Preiskampf. Nun bringt „ 3 “ ein neues Angebot an den Start. Neukunden zahlen bei dem Mobilfunkanbieter in den ersten sechs Monaten nur die halbe Grundgebühr. Das Angebot gilt bis bis 2. September 2020 und umfasst alle aktuellen Optimal, MyLife sowie Business Select Tarife.

Mit Smartphone

Neukunden, die ein Smartphone brauchen, zahlen beispielsweise beim Optimal M (10 GB und unlimitierte Minuten/SMS) sechs Monate lang 9,95 Euro und erhalten ein Samsung A21s um 0 Euro. Der MyLife L Jugendtarif mit 25 GB und unlimitierten Minuten und SMS kostet im Rahmen der Aktion sechs Monate lang 9,50 Euro. Wer den Tarif nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, kann ihn auch behalten.

SIM-Only

Alle Neukunden, die kein Smartphone benötigen, zahlen bei SIM Only Tarifen ein halbes Jahr lang die halbe Grundgebühr. So beträgt die Grundgebühr für Optimal SIM S sechs Monate lang 4,50 Euro pro Monat, während MyLife SIM L Neukunden ein halbes Jahr lang 7 Euro bezahlen. Im Rahmen der Aktion gilt für SIM Only Sprachtarife eine 12-Monatsbindung.

Zusatzkosten und Bindung

Zusätzlich müssen Neukunden im Rahmen der Aktion das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro nicht bezahlen. Die jährliche Servicpauschale beträgt bei „3“ 27 Euro. Die Mindestvertragsdauer beträgt bei den normalen Tarifen zwei Jahre.

