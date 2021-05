"3"-Kunden surfen ganzes Wochenende gratis

Mobilfunkanbieter startet weitere Aktion zu seinem 18. Geburtstag - unlimitierter Datenverbrauch für Kunden.

Wie berichtet, feiert „3“ gerade seinen 18. Geburtstag. Nachdem zunächst eigene Jubiläums-Tarife auf den Markt gebracht wurden , folgt nun eine weitere Aktion. Und von dieser profitieren alle Kunden des Mobilfunkanbieters.

Unlimitierter Datenverbrauch

Konkret schenkt „ 3 “ seinen Kunden von 7. bis 9. Mai 2021 ein unlimitiertes Datenvolumen zum Surfen. Dieses Geburtstagsgeschenk gilt für alle Sprach- und Internettarife, egal ob Vertrags- oder Wertkartenkunde. Neben allen Privat- profitieren auch alle Businesskunden von der Aktion.

Automatisch

Eine extra Anmeldung ist laut dem Mobilfunker nicht notwendig. „Es spiele keine Rolle, ob Kunden in diesen 3 Tagen im Internet surfen oder Ihre Lieblingsfilme streamen - egal, was sie an diesen drei Tagen vorhaben: Der Datenverbrauch geht auf Drei“, so das Unternehmen in einer Aussendung.