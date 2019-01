Der auch für Technologie zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will Österreich bei der Digitalisierung von Platz elf (2018) in der EU auf Platz eins hieven. Er bekräftigte am Dienstag das Ziel, das 2020 alle Landeshauptstädte mit 5G versorgt sein sollen, bis 2025 soll der neue, superschnelle Mobilfunkstandard flächendeckend in Österreich ausgerollt sein. Der Starttermin 2020 ist äußerst ambitioniert. Sollte er halten, dauert es also nicht mehr lange, bis der LTE-Nachfolger im Hauptballungszentrum jedes Bundeslandes verfügbar sein wird.

"Re-Industrialisierung"

Der Minister erhofft sich dadurch nichts weniger als eine "Re-Industrialisierung". Der urbane Raum solle durch die Digitalisierung attraktiv gehalten werden, zusätzliches Ziel sei es, "auch im ländlichen Raum alle Voraussetzungen zu schaffen, damit sich auch dort Firmen ansiedeln und auch dort Arbeitsplätze entstehen". Vision Hofers: Aus beruflichen Gründen sollte man in Österreich nicht mehr in die Stadt ziehen müssen.

Gegen grundsätzlichen Ausschluss Huaweis