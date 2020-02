Heimische Profi-Gamer dürfen sich auf spektakuläre Bewerbe freuen.

Mit mehr als 10.700 Teilnehmern bei den Bewerben war die A1 eSports League im Jahr 2019 die größte eSports Liga Österreichs. Drei Jahre nach der Gründung sollen heuer weitere Meilensteine folgen.

Mehr AAA-Liga-Titel

Neben den bisherigen Liga-Titeln League of Legends und Clash Royale werden Rocket League, Brawl Stars und Fortnite das Setup komplettieren. Damit setzt A1 weiterhin auf die Multigame-Strategie in der Liga und bietet gleich sechs international erfolgreiche Games nun auch in Österreich an. Mit Fortnite wird das mit dem eSport Verband Österreich begründete Konzept der A1 eSports Arena weiterverfolgt und erstmalig in den geregelten Ligabetrieb eingegliedert. Super Smash Bros. Ultimate dürfte beim großen "Spring Split" Finale ebenfalls wieder für Stimmung sorgen.

© A1eSports

Termine

Wer 2019 beim „Rise of the Legends“ Finale der A1 eSports League Austria im Gasometer mit dabei war, weiß, welche Stimmung in der Halle herrschen kann. Am 29. und 30. Mai 2020 kehrt die Liga mit den Spring Split Finals zurück ins Wiener Gasometer. Weitere Details zu den Games und Spielmodi, werden online (Link unten) bekannt gegeben. Mit den ersten Qualifikationen geht es bereits Anfang März los. eSports-Fans können auch dieses Jahr die Bewerbe auf der online Plattform Twitch.tv/A1eSports, auf dem Sender A1 Now sowie auf A1now.tv live mitverfolgen.

Partner bleiben an Bord

Der immense eSports-Boom in Österreich sorgt dafür, dass A1 in dieser Saison erneut auf seine bisherigen Partner vertrauen kann. Huawei, Red Bull, McDonald’s Österreich, Mercedes-Benz, BAWAG P.S.K. und Kelly’s sind auch 2020 mit dabei und verlängern somit ihr eSports Engagement in Österreich.

Externer Link

Alle Infos sowie Ticktes gibt es (in Kürze) auf A1eSports.at.