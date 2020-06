A1 verkauft kleine Photovoltaik-Anlage für zuhause

Mit der heimischen Innovation "SolMate" kann jeder Storm selbst produzieren.

Strom wird in Österreich zu einem immer höheren Anteil nachhaltig produziert: Sei es mit Wasserkraft, durch Windparks oder auch durch Photovoltaik-Anlagen. Möchte man allerdings selbst Strom produzieren und damit einen persönlichen Beitrag zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks leisten, ist das oft schwierig, da entsprechende Anlagen teuer und kompliziert zu montieren sind. Bei SolMate ist das, wie berichtet , anders. Die heimische Top-Innovation hat im Vorjahr den begehrten James-Dyson-Award gewonnen . Nun ist die smarte und günstige Lösung für den Privatgebrauch auch bei A1 erhältlich. Nach dem Verkaufsstart eines E-Scooters ist das bereits die zweite Neuheit des Jahres, die man nicht unbedingt von einem Mobilfunkanbieter erwarten würde.

Photovoltaik-Anlage für zuhause

Da wir SolMate bereits ausführlich vorgestellt haben , folgen hier nur noch die wichtigsten Aspekte. Das kompakte System besteht aus Photovoltaik-Panelen und einer Speichereinheit mit einer Kapazität von 960 Wh. Die Panele werden einfach im Garten oder an der Balkon-Brüstung montiert und mit der Speichereinheit verbunden. Mittels eines einfachen Steckers speist dann SolMate den produzierten Strom in eine nahe gelegene Steckdose in den Stromkreis des Hauses oder der Wohnung ein. Wird nun ein Verbraucher eingeschaltet kommt der Strom zuerst von der eigenen Photovoltaik-Anlage. Erst wenn die benötige Leistung höher ist, als jene die SolMate liefern kann, wird die Stromrechnung belastet.

Kann Stromausfall überbrücken

Die Lösung bietet noch einen weiteren Vorteil: Bei einem Stromausfall können Geräte wie Fernseher, Handyladegerät, Lampen, Radio, Wasserpumpen oder ein Kühlschrank mit einer maximalen Anschlussleistung von 600 Watt direkt an SolMate angeschlossen werden. Die SolMate-Speichereinheit nutzt Lithium-Eisenphosphat Akkus und verzichtet komplett auf Kobalt. Dadurch ist nicht nur die Produktion, sondern auch die Speicherung des Stroms nachhaltig. Auch das war ein ausschlaggebender Grund, weshalb die Innovation den Dyson-Award eingeheimst hat.

Verfügbarkeit und Preis

SolMate ist für alle Wohnformen geeignet, in denen ein Stromnetz zur Anwendung kommt: Somit sind auch Wohnwägen, Mobilheime und Schrebergartenhäuschen nachrüstbar. Der heimische Mobilfunkmarktführer verkauft SolMate, das in diversen Ausführungen verfügbar ist, ab Freitag (5. Juni) in ausgewählten A1 Shops ab 2.399 Euro.

