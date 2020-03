Die besten YouTube-Kanäle zum Lernen

Nachdem die Schulen in Österreich wegen der Corona-Krise nicht unterreichten, können Schüler auch mittels YouTube lernen.

Im Vorjahr ergab eine Studie aus Deutschland, dass viele Jugendliche Youtube zum Lernen für die Schule nutzen. In Österreich sieht die Sache ganz ähnlich aus. Und da aufgrund der Corona-Virus-Krise die heimischen Schulen derzeit nicht unterrichten, bietet sich Googles Videoplattform an, um Erlerntes zu vertiefen bzw. sich in Fächern zu verbessern, in denen man Potenzial nach oben hat. Den meisten Jugendlichen, die Youtube nutzen, kommt es zwar vor allem darauf an, dass die Videos "unterhaltsam" und "witzig" sind. Trotzdem ist es für sie schon länger nicht nur mehr eine Spaß-Plattform zum Zeitvertreib.

Kein kompletter Ersatz, aber nützlich

Den echten Unterricht können die Lehr-Videos, die im normalen Schulalltag vor allem für Hausaufgaben, oder um sich Dinge erklären zu lassen, genutzt werden, den Unterricht aber nicht. Im Gegensatz zum Akteur in einem einzelnen Video hat eine Lehrkraft immer auch eine Gesamtverantwortung für eine ganze Klasse und muss auf viele verschiedene Schüler eingehen. Auch ein aktives Feedback gibt es bei den YouTube-Videos freilich nicht. In Zeiten wie diesen, können sie den Schülern dennoch einiges bringen. Bei Youtube gibt es nach Ansicht von Experten sehr gute Lernvideos, es sei aber auch viel Schrott dabei. Hier muss man also genau kontrollieren, welche Videos und "Lehrenden" man zum Lernen nutzt.

Beliebtest YouTube-Kanäle zum Lernen

Wir haben deshalb einige der beliebtesten YouTube-Kanäle zum Lernen diverser Fächer im deutschsprachigen Raum herausgesucht:

Mathematik: