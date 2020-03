In Frankreich hat der neue Streaming-Dienst von Disney seinen Start sogar verschoben.

Um das Internet in der Coronavirus-Krise zu entlasten, wird auch Disney+ die Bildqualität verringern. Der neue Video-Streamingdienst des US-Unerhaltungsgiganten startet am 24. März 2020 in vielen Ländern Europas. Zuvor hatten bereits Facebook (inkl. Instagram ), Netflix sowie YouTube ähnliche Maßnahmen angekündigt. In Frankreich geht der Konzern sogar noch einen Schritt weiter. Hier wird der Start von Disney+ sogar verschoben.

>>>Nachlesen: Disney+ in Österreich zum Kampfpreis

7. April statt 24. März

7. April auf den Markt kommen, wie Disney Frankreich Das neue Streaming-Angebot soll statt kommenden Dienstag (24. März) amauf den Markt kommen, wie Disney Frankreich via Twitter mitteilte . Auf Bitten der französischen Regierung hin habe man das Datum verschoben, um die Netze nicht zu überlasten, berichtet die französische Nachrichtenagentur den Anbieter.

Letzte Chance für günstigeres Abo

In einigen Ländern, darunter USA, Niederlande und Australien, hatte Disney+ am 12. November Premiere gefeiert und einen fulminanten Start hingelegt. In Österreich soll der Streamingdienst wie geplant am 24. März an den Start gehen. Vorbesteller können sich also nur noch heute das vergünstigte Jahresabo-Angebot (60 statt 70 Euro) sichern.