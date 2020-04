Nintendo bringt interaktiven Lego Super Mario

Lautsprecher spielt originale Videospiel-Töne ab und ein kleiner LCD-Monitor am Bauch zeigt den Spielstand an.

Nintendo und Lego bringen ein interaktives Spielzeug auf den Markt, das wohl bei vielen Super-Mario-Fans die Herzen höher schlagen lässt. Konkret handelt es sich dabei um ein interaktives Spielset, mit dem man den beliebten Computerspiel-Klassiker abseits einer Konsole spielen kann.

Super-Mario am Boden zocken

Im Starterset „Abenteuer mit Mario“ sind u.a. eine interaktive Super-Mario-Figur inklusive Displays und Lautsprecher, zwei weitere Figuren (Goomba und Bowser Jr) sowie sieben Aktionssteine enthalten. Kinder können ihre eigenen Level kreieren, in denen die Mario-Figur diverse Hindernisse überwinden muss. Lego-Mario läuft beispielsweise bei der Startröhre los, springt über Steine, nimmt es mit Goomba oder Bowser Jr. auf, sammelt virtuelle Münzen und läuft ins Ziel ein. Mittels integrierter LCD-Technologie reagiert die Mario Figur auf mit ihr durchgeführte Bewegungen, verschiedenfarbige Legosteine sowie spezielle Aktionssteine und kann mit den Augen blinzeln, sprechen und den Mund bewegen. Besonders cool: Ein Lautsprecher spielt die originalen Videospiel-Töne ab und ein kleiner LCD-Monitor am Bauch der Mario Figur zeigt den Spielstand an.

Begleit-App

Auf Wunsch kann man die interaktive Figur via Bluetooth auch mit dem Smartphone koppeln. Nintendo stellt dafür eine passende Begleit-App bereit. In dieser kann auch der Spielstand festgehalten werden. Darüber hinaus bietet die Anwendung diverse Parcours-Bauanleitungen. Der interaktive Mario wird mit Batterien betrieben – einen integrierten Akku gibt es also nicht. Im Inneren finden sich jedoch Gyroskop, Beschleunigungssensor und Farbsensoren. Letztere sind dazu da, um auf die bunten Lego- bzw. Aktionssteine zu reagieren. Knöpfe zum Ein-/Ausschalten und für Bluetooth befinden sich auf der Rückseite.

Zwei Zusatz-Sets

Neben dem Starterset hat Nintendo auch zwei Erweiterungs-Packs angekündigt, die über die App aktiviert werden können. Diese hören auf die Namen „Piranha-Pflanze Powerwippe“ und „Bowsers Festung“.

Verfügbarkeit und Preise

Laut Nintendo ist das gesamte Lego Super Mario Produktsortiment ab dem 1. August 2020 im Handel erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Starterset Abenteuer mit Mario kostet 60 Euro. Für das Erweiterungsset Piranha-Pflanze Powerwippe werden 30 Euro fällig, Bowsers Festung schlägt mit 100 Euro zu Buche.

