So verhindern Sie teures "Geisterraoming"

Smartphone wählt sich trotz deaktivierter Datenverbindung unbemerkt ins Netz ein.

Wie Beispiele immer wieder vor Augen führen, kann die Smartphone-Nutzung auf Reisen unter Umständen teuer werden. Und das, obwohl im Jahr 2017 die Roaming-Gebühren innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, in Island, Liechtenstein und Norwegen abgeschafft wurden. Besonders gefährlich ist dabei das sogenannte "Geisterraoming".

Unbemerkter Datenverbrauch

Dieses Phänomen kann vor allem außerhalb der EU bzw. nahe den EU-Außengrenzen böse Überraschungen bringen. Von "Geisterroaming" spricht man, wenn die mobile Datenverbindung zwar deaktiviert ist, im Hintergrund aber über eine passive LTE-Verbindung weiter Daten übertragen werden. Abhängig vom persönlichen Tarif kann sich diese Datenmenge summieren und hohe Kosten verursachen.

So verhindern Sie "Geisterraoming"

Vermeiden lässt sich "Geisterroaming", indem man im Ausland den Netzmodus am Handy auf 3G umstellt – damit wird das 4G-/LTE-Netz deaktiviert und kann keine Signale mehr senden. Oder man sperrt Roaming komplett: "Daten-Roaming kann am Smartphone oder beim Provider deaktiviert werden – am besten beides", rät ÖAMTC-Touristikerin Dagmar Redel.

