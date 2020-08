m Rahmen der Eröffnungsshow wurden zahlreiche neue Top-Games präsentiert.

Wie an dieser Stelle angekündigt , hat eine bunte Eröffnungs-Show voller Spiele-Neuheiten am Donnerstagabend den Startschuss für die Gamescom 2020 gegeben. Erstmals findet die auch international bedeutsame Messe für Computer- und Videospiele wegen der Coronakrise ausschließlich digital statt.

Die Gamescom falle diesmal schon etwas anders aus als gewohnt, sagte Moderator Geoff Keighley zum Start der "Opening Night Live" in seinem Studio in Los Angeles. Aber die noch für dieses Jahr angekündigten neuen Spielekonsolen Xbox Series X von Microsoft und Sonys Playstation 5 würden noch für viele Veränderungen sorgen.

Video mit allen Neuheiten

Im Video der Opening Night Live sind alle präsentierten Neuheiten zu sehen. Zu den Publishern, die in der Eröffnungsshow Spiele und Inhalte erstmals vorgestellt haben, gehören unter anderem 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, Deep Silver, Devolver/Mediatonic, Electronic Arts, Frontier, Focus Home, Gearbox, Headup Games, PlayStation, Warner Bros. Games oder Xbox Game Studios.

Im Video sind u.a. die Ankündigungen folgender Top-Games zu sehen:

Call of Duty Black Ops: Cold War

Mafia 1: Definitive Edition

Destiny 2: Jenseits des Lichts

Doom Eternal: Story-DLC

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Die Sims 4: Star Wars Add-On

Star Wars Squadrons

Crash Bandicoot 4

Ratchet & Clank: Rift Apart

Dragon Age 4

WWE 2K Battlegrounds

Dirt 5

Los geht es mit der Show bei 13:13 Minuten:

Neue Titel via Cloud ausprobieren

Von Freitag bis Sonntag haben die Ausrichter für ein reichhaltiges Online-Programm der Messe gesorgt, die in diesem Jahr unter dem Motto "Spielend in die Zukunft" steht. Zahlreiche Neuheiten werden ebenfalls online vorgestellt. Die "Besucher" haben die Möglichkeit, neue Games-Titel über die Cloud selbst anzuspielen, Talkrunden zuzuhören und Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren. Spieleentwickler wie Ubisoft laden auch zu Turnieren ein, in denen mehrere Spieler in ausgewählten Titeln mit- und gegeneinander antreten können.

Konferenz

Am Freitag findet parallel auch der Gamescom Congress als Digital-Konferenz statt. Er wird von Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) eröffnet. Auf dem Gamescom Congress geht es auch um die Frage, was Games mit Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt zu tun haben. In über 20 Programmpunkten und mehr als 60 Vorträgen steht das "Digitale Lernen" und die Frage im Mittelpunkt, wie Games im Schulalltag eine unterhaltsame und lehrreiche Bereicherung sein können.

