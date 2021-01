Was ist der Bitcoin eigentlich, wie kommen Nutzer an ihr Geld, was treibt den Kurs, etc.?





Im folgenden werden nun einige Fragen in Bezug auf die bekannteste Cyberwährung der Welt beantwortet.



Alles, was Sie über den Bitcoin wissen sollten, lesen Sie HIER auf oe24Plus. Gleich anmelden!





Der Bitcoin hat in den letzten Wochen einen extremen Höhenflug hingelegt. Zu Beginn dieses Jahres hat die Kryptowährung sogar die Schwelle von 30.000 Dollar (24.447,89 Euro) durchbrochen und an der 35.000-Dollar-Marke gekratzt.. Manche Analysten halten noch weitere Kursgewinne für möglich, einige sprechen sogar von bis zu 300.000 Dollar - Wetten auf die digitalen Münzen bleiben aber riskant.Im folgenden werden nun einige Fragen in Bezug auf die bekannteste Cyberwährung der Welt beantwortet.