Online-Händler hat Details seines jährlichen Schnäppchenevents, das wieder 48 Stunden dauert, verraten.

Im Vorjahr musste Amazon seinen traditionellen Prime Day aufgrund der Corona-Pandemie in den Oktober verschieben . In diesem Jahr ist das nicht der Fall. Heuer geht das Schnäppchenevent wieder im Sommer über die Bühne. Am Mittwoch hat der Online-Händler verraten, wann das Shopping-Event für Prime-Abonnenten in diesem Jahr über die Bühne geht: Der Prime Day 2021 dauert wie in den Vorjahren zwei Tage und startet am Montag, den 21. Juni und endet am Dienstag, den 22. Juni um 23:59 Uhr. Laut dem Online-Händler gibt es dabei für Prime-Mitglieder über eine Million Angebote.

Erste Angebote

Einige Offerte sind bereits bekannt beziehungsweise erhältlich:

Laut dem Online-Händler erhalten Kunden ab sofort bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte von den Amazon Eigenmarken, darunter Home- und Elektronikprodukte, Sportartikel von AmazonBasics, Umi und Eono, Möbel für alle Räume von Alkove, Rivet und Movian, Drogerie- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly.



Weiers erhalten Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien im digitalen Shop bei Prime Video (Spider Man: Far from Home, Chernobyl, Game of Thrones - Staffel 1, Jojo Rabbit, etc.); ausgewählte Filmklassiker gibt es für je 3,99 Euro.



Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Streaming-Dienst (70 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden) ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis nutzen.



Weiters sparen Prime-Mitglieder ab sofort 70 Prozent auf die ersten sechs Monate ihres Audible-Abos und zahlen somit 2,95 Euro monatlich.



Der eBook-Dienst Kindle Unlimited (Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher) ist drei Monate kostenfrei.



Preise dennoch vergleichen

Laut dem weltgrößten Online-Händler werden Millionen preisreduzierter Artikel für Kunden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. In den letzten Jahren wurden derartige Aktionen aber auch immer wieder kritisiert, da die Angebote oft gar nicht so günstig sind wie angepriesen. Wer also sicher sein will, dass er auch tatsächlich ein Schnäppchen macht, sollte die Preise unbedingt mit jenen von anderen Anbietern vergleichen. Außerdem ist es ratsam, sich nicht unter Zeitdruck bringen zu lassen. Bevor man aufgrund eines Countdowns einen unüberlegten Kauf macht, ist es besser zu warten.

Unterstützung für kleinere Händler

Wie berichtet, hat Amazon stark von der Coronakrise profitiert . Die Umsätze des weltgrößten Online-Händlers sind in die Höhe geschnellt und haben den scheidenden Konzern-Chef Jeff Bezos noch reicher gemacht. Nun sollen auch kleine und mittlere Unternehmen vom florierenden Geschäft profitieren. Von Montag, den 7. Juni, bis Sonntag, den 20. Juni, erhalten Prime-Mitglieder für einen Einkauf ab 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day 2021 einsetzen können.

Heimische Alternativen

Wer sein Geld lieber direkt bei heimischen Händlern als bei bzw. über den Umweg Amazon ausgeben will, findet hier eine Übersicht mit österreichischen Online-Shops .