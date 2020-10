Das waren die beliebtesten Produkte am heuriger Schnäppchentag für Abonnenten des Online-Händlers.

In dieser Woche ging der Amazon Prime Day 2020 über die Bühne. Nun hat der Online-Händler eine Bilanz gezogen. Und diese kann sich sehen lassen. Der diesjährige Schnäppchentag für Abonnenten war laut Amazon nämlich der bisher erfolgreichste.

Beliebteste Produkte

Laut Amazon erzielten unabhängige Verkaufspartner, darunter größtenteils kleine und mittlere Unternehmen, am Prime Day 2020, mit über 3,5 Milliarden US-Dollar, fast 60 Prozent mehr Umsatz als am Prime Day 2019. Zu den beliebtesten Produktgruppen zählten Bettwäsche, Wireless-Zubehör, Ernährung und Wellness, Kunst, Handwerk und Gesundheit. Amazons smarter Lautsprecher Echo Dot war weltweit das beliebteste Produkt am diesjährigen Prime Day.

Bestseller in Österreich

Zu den beliebtesten Produkten in Österreich und Deutschland (amazon.de), ausgenommen Amazon Devices, zählten die SanDisk Extreme microSDXC Speicherkarte mit 128GB, die Lavazza Kaffeebohnen – Caffè Crema Classico und die Jamie Oliver Pfanne von Tefal.

