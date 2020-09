Online-Händler hat Details seines jährlichen Schnäppchentages verraten.

Wie berichtet, hat Amazon aufgrund der Coronavirus-Krise seinen jährlichen Prime Day heuer verschoben . Doch nun steht fest, wann das Shopping-Event für Prime-Abonnenten über die Bühne geht: Der Prime Day 2020 dauert wie im Vorjahr wieder zwei Tage und startet am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr. Laut dem Online-Händler gibt es dabei für Prime-Mitglieder über eine Million Angebote.

Erste Angebote

Einige Angebot sind bereits bekannt bzw. sogar schon erhältlich. Bei den Amazon-Geräten gibt es für Prime-Mitglieder u.a. ab sofort das WLAN-Mesh-System eero 3er-Set für 163,18 Euro (Ersparnis: 108,79 Euro). Die Sicherheitskamera Blink Mini ist für 27,28 Euro erhältlich. Zusätzlich sparen Käufer 68,24 Euro beim Kauf der Alexa-kompatiblen Ring Spotlight Cam (jetzt für 154,99 Euro erhältlich), und 97,49 Euro bei der Ring Alarm (jetzt für 193,98 Euro erhältlich). Außerdem können Prime-Mitglieder den Musik-Streaming-Dienst Amazon Music vier Monate lang für 0,99 Euro testen. Weiters gibt es auch schon einige Produkte von anderen Herstellern zu günstigeren Preisen. Wie zum Beispiel die Samsung T7 Portable SSD 2TB statt 355,34 Euro für 299 Euro, die Xiaomi Band 4 Global Version Smartwatch statt 22,10 Euro für 9,04 Euro oder den Acer Nitro XV0 23,8 Zoll Monitor statt 193,98 Euro für 164 Euro.

© Amazon

Preise dennoch vergleichen

Laut dem weltgrößten Online-Händler werden Millionen preisreduzierter Artikel für Kunden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. In den letzten Jahren wurden derartige Aktionen aber auch immer wieder kritisiert, da die Angebote oft gar nicht so günstig sind wie angepriesen. Wer also sicher sein will, dass er auch tatsächlich ein Schnäppchen macht, sollte die Preise unbedingt mit jenen von anderen Anbietern vergleichen.

Unterstützung für kleinere Händler

Wie berichtet, hat Amazon stark von der Coronakrise profitiert. Die Umsätze des weltgrößten Online-Händlers sind in die Höhe geschnellt und haben Konzern-Chef Jeff Bezos noch reicher gemacht. Nun sollen auch kleine und mittlere Unternehmen vom florierenden Geschäft profitieren. Sie werden laut Amazon am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt. Bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können. Zum diesjährigen Prime Day und während der Weihnachtszeit unterstützt Amazon kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt mit über 85 Millionen Euro für die Bewerbung ihrer Produkte.

