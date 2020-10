Bei diesen Produkten können Abonnenten des Online-Händlers tatsächlich Schnäppchen machen.

Wie berichtet, hat sich der Prime Day heuer aufgrund der Coronakrise etwas nach hinten verschoben. Doch seit Dienstag ist es soweit – Amazons jährlicher Schnäppchentag für seine Abonnenten ist gestartet. Wie im Vorjahr dauert das Shoppingevent zwei Tage. Schluss ist am Mittwoch, 14. Oktober 2020 um 23.59 Uhr.

Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle

Amazon verspricht seinen Prime-Kunden wieder unzählige Angeboten zu stark reduzierten Preisen. Damit man aber tatsächlich ein Schnäppchen macht, sollte man die Angebote vor dem Kauf mit anderen Anbietern vergleichen. Hier bieten sich Preisvergleichsportale wie geizhals.at an. Zudem sollten sich Kunden nicht von den Blitzangeboten und Countdowns unter Zeitdruck setzen lassen. Es ist besser gar nicht, als voreilig zuzuschlagen. Hält man sich an diese Vorgaben, kann man bei vielen Produkten tatsächlich Geld sparen.

Top-Deals bei Echo, Kindle und Co.

Neben Produkten von zahlreichen bekannten Herstellern sind am Prime Day stets auch Amazon Devices zu günstigeren Preisen erhältlich. Hier kann man sich sicher sein, dass die Geräte wie Echo-Lautsprecher , Fire TV-Geräte, Kindle E-Book-Reader, Ring-Produkte (Kameras, Türklingeln), etc. nirgends anders billiger sind. Teils bietet der Online-Händler auch Bundels an. Wer sich ohnehin eines dieser Geräte kaufen will, kann derzeit echte Schnäppchen abstauben.

Wir haben die besten Deals der hauseigenen Amazon-Geräte zusammengefasst. Bei diversen Bundles kann man bis zu 156 Euro sparen.

Produkt Originalpreis Angebot Rabatt Fire TV Cube 116,96 € 68,23 € 48,73 € Fire TV Stick 4K mit Alexa Voice Remote 58,48 € 29,24 € 29,24 € Echo Dot (3.Gen) 58,48 € 19,49 € 38,99 € Echo Show 5 87,72 € 43,86 € 43,86 € Echo Show 8 126,71 € 63,35 € 63,36 € Echo Auto 58,48 € 34,11 € 24,37 € Echo Studio 194,95 € 146,21 € 48,74 € Echo Flex 29,23 € 14,61 € 14,62 € Echo Show (2. Gen) 224,19 € 175,45 € 48,74 € Echo Dot (3. Gen) + Amazon Smart Plug für 29,49€ 83,47€ 29,49 € 53,98 € Echo Dot (3. Gen) + LIFX White Smart Bulb für 24,49€ 74,47 € 24,49 € 49,98 € Echo Dot (3. Gen + Philips Hue Color Smart Bulb für 39,49€ 118,47 € 39,49 € 78,98 € Fire HD 10 Tablet 146,20 € 87,71 € 58,49 € Das brandneue Fire HD 8 Tablet 97,47 € 53,60 € 43,87 € Fire 7 Tablet 53,60 € 34,10 € 19,50 € Fire HD 10 Kids Edition Tablet 194,94 € 131,58 € 63,36 € Das brandneue Fire HD 8 Kids Edition 131,58 € 77,96 € 53,62 € Fire 7 Kids Edition Tablet 97,47 € 53,60 € 43,87 € Kindle Oasis 224,19 € 155,96 € 68,23 € Kindle 77,97 € 48,72 € 29,25 € Kindle Kids Edition 107,21€ 53,59€ 53,62€ Kindle Paperwhite 116,96€ 68,22€ 48,74€