Amazon Prime Video droht Abschaltung in Deutschland

Das Landgericht Düsseldorf gab am Freitag in einem Patentstreit einer Unterlassungsklage von Alcatel-Lucent gegen Amazon statt. Amazon darf seinen Streaming-Dienst Prime Video in Deutschland in der bisherigen Form nicht mehr anbieten. Sonst droht eine Strafe von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft. Eine weitere Klage gegen Amazon wurde abgewiesen. Beide Unternehmen waren zunächst für Kommentare nicht zu erreichen. Zunächst hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.