Amazon sperrt Fire-TV Apps - DAS sollte man jetzt wissen

Streaming von Filmen und Serien ist heute sehr verbreitet. Dabei gibt es viele Anbieter, die ihre Inhalte nur gegen Bezahlung anbieten.

Manche Nutzer greifen jedoch zu Apps, die solche Inhalte ohne Erlaubnis zeigen. Genau dagegen geht Amazon nun stärker vor.

Amazon blockiert bestimmte Apps

Auf Geräten, die mit Fire OS laufen, konnten bisher Apps aus anderen Quellen installiert werden. Das nennt man Sideloading. Darunter gab es auch Programme, die das kostenlose Abspielen von geschützten Filmen und Serien versprochen haben. Laut dem Fachportal Heise wird Amazon diese Apps nun sperren. Dabei orientiert sich das Unternehmen an einer sogenannten Sperrliste der ACE. Die ACE ist eine Gruppe großer Medienunternehmen. Dazu gehören unter anderem Apple TV, Disney, BBC Studios und HBO. Diese Firmen wollen verhindern, dass ihre Filme und Serien ohne Erlaubnis verbreitet werden.

Meldung vor der Sperre

Wenn Nutzer eine betroffene App öffnen, erhalten sie zunächst einen Hinweis. Darin steht, dass die Verwendung des Programms nicht erlaubt ist. Erst nach einiger Zeit wird die App dann vollständig deaktiviert. Das Vorgehen ist nicht neu. Auch in der Vergangenheit wurden Programme per Fernzugriff abgeschaltet. So wurden zum Beispiel Flixvision und Live NetTV blockiert, da beide den Zugang zu geschütztem Material ermöglichten.

Einschränkungen auf neuen Geräten

Beim neuen Fire TV Stick 4K Select läuft ein anderes Betriebssystem namens Vega OS. Auf diesem Gerät können keine Apps aus anderen Quellen installiert werden. Es lassen sich nur Programme aus dem offiziellen Amazon App Store herunterladen. Für ältere Geräte ist jedoch nicht geplant, das System umzustellen.