"Anzeigenhauptmeister" ist jetzt ein Videospiel-Held

Der 18-jährige Deutsche Niclas M., der sich selbst als "Anzeigenhauptmeister" nennt, hat bis jetzt mehr als 4000 Parksünder angezeigt. Der junge Mann aus Sachsen ist ein großes Thema im Netz - jetzt gibt es sogar ein eigenes Videospiel.

Der Junge Mann, der als "Anzeigenhauptmeister" durch die Straßen zieht macht sich mit seinem etwas anderen Hobby nicht nur Freunde. Auf dem Rückweg einer Strafzettel-Tour wurde der 18-Jährige brutal überfallen.

Weil Niclas M. so polarisiert, gibt es jetzt sogar ein eigenes Videospiel mit dem "Anzeigenhauptmeister". Auf der Onlineplattform "Steam" wurde der "Anzeigenhauptmeister Simulator" von SalsaSharkStudios angekündigt. In dem Videospiel ist es das Ziel, höchstpersönlich so viele Falschparker wie möglich anzuzeigen und sich vor bösen Bürgern in Acht zu nehmen. Das Spiel wird dann auch als Multiplayer funktionieren.

Ziel ist es die 4000 Anzeigen vom echten Vorbild zu überbieten. Auf der Website zum Spiel steht: "Deutschlands größter Volksheld kommt jetzt endlich auch zu dir nach Hause". Laut den Entwicklern ist das Spiel nicht ganz ernst zu nehmen.

Wer jetzt richtig Lust bekommen hat, das Spiel auszuprobieren, der kann es über eine Website für Windows downloaden. Auf der Spiele-Plattform "Steam" ist es noch nicht verfügbar. Hier finden Sie den Link zum Spiel.