Die Gratisaktion mit unlimitierten Daten gilt für alle Handy-Privatkunden des Mobilfunkers.

Nur einen Tag nachdem A1 eine finale Tarifaktion für den heurigen Weihnachtsendspurt gestartet hat, prescht der Mobilfunkanbieter mit einer weiteren Ankündigung vor. Dieses Mal handelt es sich dabei um ein Geschenk für alle privaten Handy-Kunden von A1.

Gratis surfen

Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, surfen alle Mobilfunkkunden von 24. bis 26. Dezember 2021 im A1-Netz gratis. Die Nutzer bekommen an diesen drei Tagen also unlimitiertes Datenvolumen geschenkt. Dieses kann nach Lust und Laune verbraucht werden – etwa zum Streamen, Chatten oder Verschicken von Bildern und Videos.

Funktioniert automatisch

Positiv: Eine Anmeldung ist nicht nötig, alle privaten Mobilfunkkunden profitieren automatisch vom gratis Surfen zu Weihnachten, so A1.