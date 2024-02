Apple-Brille: Kopfschmerzen und Übelkeit

Sie sollte die neue Wunder-Gadget werden: Apples Vision Pro, eine Virtual-Reality-Brille. Doch es hagelt massiv Kritik – die Vision Pro könnte zum Desaster werden, immer mehr Kunden geben sie zurück. Zur Info: Noch ist die Brille nur in den USA zu kaufen – um 3.500 Dollar (3.251 Euro)!

Wer online sucht, findet zahlreiche Kritiker. Allen voran: Facebook-Chef Mark Zuckerberg äußerte in einem Video einige Bedenken.

Jetzt stöhnen Käufer über die schlechte Bedienung der Brille und auch, dass sie unangenehm zu tragen ist. Sie sorgt sogar für Kopfschmerzen und Übelkeit. Manche schreiben sogar von geplatzten Blutgefäßen in den Augen.

Seit Anfang des Monats ist die Vision Pro am US-Markt. Wer sie aufsetzt, sieht die Realität gemischt mit digitalen Inhalten. Apps werden also in das echter Blickfeld des Nutzers eingebaut.

What a bummer of a day. Can’t believe it, but I’ve returned the Vision Pro. Just too uncomfortable to wear and it’s a strain on my eyes. It’s clearly the future. It works like magic. But the physical tradeoffs are just not worth it for me right now. I’ll be back for the next one,… pic.twitter.com/LCXiPYCOvv