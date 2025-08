Apple iPhone 17 Air: Das dünnste iPhone aller Zeiten steht in den Startlöchern

Apple setzt mit dem kommenden iPhone 17 Air neue Maßstäbe in Sachen Design und Technik. Das „Air“ wird nicht nur das bisher dünnste iPhone, sondern auch eines der leichtesten Smartphones auf dem Markt – und könnte damit einen neuen Branchentrend auslösen.

Kompromisslos dünn: Design als Statement



Mit einer Gehäusedicke von nur etwa 5,5mm unterbietet das iPhone 17 Air sogar das Samsung Galaxy S25 Edge und hebt sich damit deutlich von der Konkurrenz ab. Verantwortlich dafür ist eine innovative Materialkombination, wahrscheinlich aus Aluminium und Glas – oder sogar einer speziellen Titan-Aluminium-Legierung. Das Kameramodul bleibt schlank, denn das Air setzt auf eine einzelne 48MP-Hauptkamera im neuen, waagerechten Design. Apple verzichtet gezielt auf große Kameraausbauten oder mehrere Linsen, um das Gehäuse so kompakt wie möglich zu halten.

Modernes Display und neue Technik



Das 6,6 Zoll OLED-Display mit 120Hz ProMotion liefert beeindruckende Farbdarstellung und geschmeidige Animationen, während die Displayränder noch einmal schrumpfen. Selfies gelingen künftig mit einer 24MP-Frontkamera, die dezent in einem kleinen Kameraloch untergebracht ist.

Unter der Haube steckt ein neuer A19-Prozessor, der dank 3nm-Strukturbreite und bis zu 12GB RAM bei Leistung und Effizienz glänzt. Eine kleine Revolution dürfte das deutlich verkleinerte Akku-Design sein: Nur etwa 2.800mAh stehen zur Verfügung, die dank iOS 26 und KI-optimierter Steuerung trotzdem einen Tag Laufzeit ermöglichen sollen.

© cloudfront.net

Puristisches Konzept: Weniger ist mehr



Typisch für die kompromisslose Ausrichtung des Air: Der physische SIM-Karten-Slot entfällt komplett – künftig läuft alles über eSIM. Außerdem gibt es MagSafe, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3. Der USB-C-Anschluss ist leicht versetzt statt mittig platziert und das Display unterstützt kein Always-On mehr, um Energie zu sparen.

Release und Preis



Die Vorstellung des iPhone 17 Air wird Anfang September 2025 erwartet. Die Vorbestellungen sollen bereits wenige Tage später starten, ab Mitte September könnten die ersten Geräte ausgeliefert werden. Preislich startet das neue Modell voraussichtlich ab 899 US-Dollar und dürfte vor allem designorientierte Apple-Fans ansprechen.

Mit dem iPhone 17 Air legt Apple bei Design und Handlichkeit die Messlatte ein Stück höher. Das ultradünne Air richtet sich an Nutzer, denen das Gefühl in der Hand und ein minimalistischer Look wichtiger sind als Kamera-Vielfalt oder XXL-Akkus. Die Konkurrenz dürfte schon bald nachziehen – doch das Original bleibt vorerst unerreicht.