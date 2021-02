Apple und Samsung kaufen Chip-Markt leer

Wie berichtet, gibt es derzeit weltweit Lieferengpässe bei Chips . Dabei sind so gut wie alle Branchen betroffen - egal ob Autobauer (teilweise stehen die Bänder still) oder IT-Riesen wie Sony (Produktionsschwierigkeiten bei der PS5 ). Laut einer aktuellen Studie sind daran auch Apple und Samsung schuld. Die beiden Tech-Giganten haben in der Coronakrise ihre Stellung als weltweit größte Halbleiter-Käufer dank der steigenden Nachfrage nach Computer, Smartphones und Tablets ausgebaut. Die beiden Unternehmen kamen im Coronajahr auf einen Marktanteil von zusammen 20 Prozent und ließen damit die Konkurrenz weit hinter sich, wie das Beratungsunternehmen Gartner auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Zudem steigerten Apple und Samsung ihre Ausgaben für Chips um mehr als ein Fünftel und damit deutlich stärker als die Konkurrenz.