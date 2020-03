Neues Billig-iPhone nahm wichtigste Hürde

Apple will das iPhone 9 / SE2 offenbar um 400 Dollar verkaufen.

Zuletzt hat es danach ausgesehen, dass Apple den Start des kolportierten iPhone 9 / SE2 aufgrund des Coronavirus möglicherweise verschieben muss. Das neue Billig-iPhone soll ja bereits am 31. März präsentiert werden und Anfang April in den Handel kommen. Nun gibt es Informationen, die diesen Zeitplan untermauern. Für das iPhone 12 , das eigentlich im Herbst starten soll, sieht es ja nicht so gut aus.

Status für Massenproduktion

Laut einem Bericht von DigiTimes, hat das iPhone 9 / SE2 nämlich das Final Production Verification Stage erreicht. Das bedeutet, dass die Massenproduktion starten kann. Bevor ein neues Produkt diesen Status erreicht, muss es in der Fabrik eine Testproduktion überstehen. Diese sei erfolgreich absolviert werden, schreibt die Seite und beruft sich dabei auf Informanten aus der Zuliefererkette. Damit steht einer Massenproduktion nichts mehr im Weg.

Ausstattung

Bezüglich der Technik gibt es keinerlei neuen Informationen. Hier gab es in den letzten Wochen aber ohnehin mehrere glaubwürdige Leaks. Laut den bisherigen Gerüchten verfügt das neue Billig-iPhone über ein 4,7-Zoll-Display (LCD), einen Home-Button mit Touch ID, den A13-Prozessor aus dem iPhone 11, 3 GB RAM sowie zwei Speichergrößen (64 oder 128 GB). Zudem soll das iPhone 9/SE2 auch kabellos aufgeladen werden können. Optisch und bei den Abmessungen soll es sich am iPhone 8 orientieren .

Preis

Mitte Februar gab es die letzten Informationen zum kolportierten Preis . Demnach will Apple das neue Smartphone ab 399 US-Dollar verkaufen. Der US-Konzern rechne sich mit dieser für seine Verhältnisse aggressiven Preisstrategie gute Chancen in großen Wachstumsmärkten wie Indien und das ländliche China aus. Zum Vergleich: Das günstigste iPhone 11 kostet 799 Euro, für die Pro-Modelle werden über 1.000 Euro fällig. Wer sich das nicht leisten kann, greift derzeit lieber zu einem günstigeren Android-Gerät als zu einem alten iPhone.

