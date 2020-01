Gut für Kunden: Online-Shops und MediaMarkt senken Preis des beliebten Apple-Smartphones.

Da die Preise der iPhone-11-Modelle seit der Markteinführung im September 2019 kaum gesunken sind, steht bei den Apple -Fans derzeit das iPhone XS extrem hoch im Kurs. Das 2018er-Flaggschiff zählt nach wie vor zu den besten Smartphones der Welt. Und nun gibt es eine gute Nachricht für Interessenten: Um das iPhone XS ist ein extremer Preiskampf entbrannt.

iPhone XS unter 700 Euro

So haben unlängst mehrere heimische Online-Händler den Preis des iPhone XS 64 GB auf unter 700 Euro gedrückt. Konkret ist das begehrte Apple-Smartphone ab 698 Euro zu haben (geizhals.at-Check am 8. Jänner; 08:30 Uhr). Und nun ist auch ein großer Elektronikhändler in diese Preisschlacht eingestiegen. MediaMarkt verkauft das iPhone XS 64 GB im Rahmen einer Aktion (bis 18. Jänner 2020) um 699 Euro – online und im Markt. Für die Kunden ist der harte Preiskampf ein Segen, zumal dieser in den nächsten Tagen noch weitergehen könnte.

Ausstattung

Zu den Highlights des iPhone XS zählen das 5,8 Zoll große OLED-Display (2.436 x 1.125 Pixel), die 12 MP Dual-Hauptkamera, die 7 MP TrueDepth-Frontkamera mit Face ID, der A12 Bionic Chip, 4 GB RAM sowie Features wie HDR, WLAN (ac), Bluetooth 5.0, NFC, LTE. Natürlich läuft das Smartphone mit dem aktuellen Betriebssystem iOS 13.x.

