× Apple bringt lang erwartete Datenbrille

Cupertino. Der Countdown zu Apples jährlicher Entwicklerkonferenz WWDC läuft. Start ist am 5. Juni mit der Keynote von Firmenchef Tim Cook. Der Fokus des Events liegt stets auf Software, so wird heuer das neue iPhone-Betriebssystem iOS 17 einen großen Part einnehmen. Erwartet wird aber, dass Cook dieses Mal das „nächste große Ding“ präsentieren wird – die erste, lang erwartete Datenbrille von Apple. Vor der Enthüllung gibt der US-Konzern wie immer nichts preis, die Einladung zum Event deutet jedoch auf ein Virtual-Reality-Headset hin.

Sieben Jahre hat Apple an der Brille getüftelt. Es ist das erste echt neue Produkt, das von Anfang an unter Cooks Regentschaft entwickelt wurde – und es soll Apple im Wachstumssegment Künstliche Intelligenz (KI) nach vorne bringen. Ein Masterplan, der dem deutschen Manager Magazin eine Titel-Story wert ist. Die Brille, die Gerüchten zufolge Apple Reality Pro heißen könnte und über 3.000 Euro kosten soll, könnte auf längere Sicht sogar das iPhone ersetzen, wird spekuliert. Markt und Anwendungen für solche Brillen, die einen Mix aus echter und virtueller Realität erlebbar machen, stecken freilich erst in den Anfängen.