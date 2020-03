iOS-14-Leak: iPhone bekommt neuen Homescreen

Quellcode enthält auch Infos zu iPhone 9, iPad Pro, AirTags, Apple Watch und Apple TV.

Bei Apple dürften gerade die Alarmglocken schrillen. Es gibt nämlich einen äußerst umfangreichen Leak zum kommenden Betriebssystem iOS 14 . Und dieser verrät nicht nur Details über Neuerungen bei der Software, sondern bringt auch Informationen zu kommender Hardware ans Licht.

Neuer Homescreen fürs iPhone

Da der Leak fast zeitgleich und unabhängig voneinander bei 9to5Mac und MacRumors aufgetaucht ist, gelten die Informationen als äußerst glaubwürdig. Die wichtigste Software-Neuerung dürfte den Homescreen am iPhone betreffen. Dieser soll bei iOS 14 einen völlig neuen Look bekommen. Ähnlich wie bei der Apple Watch sollen die Apps künftig in Listen sortiert werden. Die Nutzer sollen Anwendungen dabei nach eigenen Präferenzen sortieren können. So soll es ein Leiste geben, in der die beliebtesten und meistgenutzten Apps des jeweiligen iPhone-Besitzers angezeigt werden. Neben den Anwendungen sollen in der Listendarstellungen auch Siri-Funktionen angezeigt werden, die derzeit nur als Widgets verfügbar sind.

Neue iMessage-Funktionen

Bei Apples Messenger-App soll es ebenfalls gravierende Neuerungen geben. iMessage-Nutzer sollen bei iOS 14 versendete Nachrichten im Nachhinein zurückholen können. Ähnliche „Lösch-Funktionen“ bieten unter anderem auch GMail und WhatsApp. Darüber hinaus soll es eine Tagging-Funktion geben, mit der man andere Nutzer in Gruppenchats mit dem Befehl „@MaxMustermann“ direkt anschreiben kann. Das soll die Übersicht verbessern und die Kommunikation erleichtern.

iPhone 9/SE2 und AirTags

Darüber hinaus gibt der iOS-14-Leak Infos zu kommenden Hardware-Geräten preis. So werden in dem Code alle bisherigen Gerüchte zum iPhone 9/SE2 bestätigt. Dazu zählen u.a. Home-Button mit Touch ID, 4,7 Zoll Display, NFC-Funktion sowie der A13 Chip aus dem iPhone 11. Zu den kolportierten Bluetooth-Trackern ( AirTags ) gibt es ebenfalls neue Details. Diese soll Apple mit austauschbaren Batterien ausstatten. Zudem sollen sich mehrere AirTags über iOS 14 zusammenschließen lassen. Außerdem ist im Quellcode ein Ausgabeton erkennbar, der das Auffinden der mit den Trackern ausgestatteten Gegenständen (Schlüssel, Geldbörse, etc.) erleichtern soll.

iPad Pro , Apple TV und Apple Watch

Neben iOS 14 wurden auch Informationen über das neue iPadOS (14), das neue tvOS und das neue watchOS (7) geleakt. Beim iPad kommen dadurch neue Informationen zum nächsten Pro-Modell ans Licht. Dieses dürfte eine Triple-Kamera – ähnlich dem iPhone 11 Pro – bekommen. Sogar ein Time-of-Flight-Sensor (ToF) für den beliebten Bokeh-Effekt soll mit dabei sein. Darüber hinaus soll der Apple Pencil (Eingabestift/Stylus) künftig Handschrift in allen Apps in Computerschrift umwandeln können. Bezüglich Apple TV ist der Leak weniger aufschlussreich. Es deutet jedoch vieles darauf hin, dass der Konzern an einem völlig neuen Apple TV – inklusive neuer Fernbedienung – arbeitet. Bei der Apple Watch dürfen sich Nutzer u.a. über eine Schlaftracking-Funktion, ein neues „Infograph“-Watchface (inklusive Tachymeter-Anzeige) und einen Elternmodus freuen. Letzterer soll dafür sorgen, dass die Kinder in der Schule die Smartwatch nur begrenzt verwenden können. Außerdem soll bei watchOS7 möglich sein, dass Apple-Watch-Besitzer ihre Ziffernblätter mit anderen Nutzern teilen können.

Diashow: iPhone 11 Pro im oe24-Test 1/20 © oe24.at/digital Das iPhone 11 Pro liegt mit seiner Größe von 5,8 Zoll gut in der Hand. Während es vorne kaum Unterschiede zum Vorgänger (iPhone XS) gibt, sieht... 2/20 © oe24.at/digital ...die Rückseite komplett anders aus. Denn hier ist die neue Triple-Hauptkamera verbaut. Das... 3/20 © oe24.at/digital ...neue iOS 13 setzt auf das bewährte Apple Design. Die... 4/20 © oe24.at/digital ...Verarbeitung ist hervorragend und wird dem Premiumanspruch gerecht. 5/20 © oe24.at/digital Das quadratische Kamera-Layout sorgt dafür, dass das iPhone nicht mehr so stark wackelt, wenn es auf einer ebenen Oberfläche liegt und man darauf herumtippt. 6/20 © oe24.at/digital Laut eigenen Angaben hat Apple den OLED-Bildschirm der Pro-Modelle noch einmal verbessert. Und dieser Aussage können wir zustimmen. 7/20 © oe24.at/digital Das Display mit einer Auflösung von 2.436 x 1.125 Pixel punktet mit einer enormen Helligkeit, einer natürlichen Farbwiedergabe sowie einem hervorragendem Blaufilter. 8/20 © oe24.at/digital Das Menü mit dem Schnelleinstellungen wird wie bisher mit einem Wisch von rechts oben nach unten geöffnet. Völlig neu in... 9/20 © oe24.at/digital ...iOS 13 ist der systemweite Dark Mode. Wird... 10/20 © oe24.at/digital ...dieser aktiviert, färbt sich auch der Homescreen... 11/20 © oe24.at/digital ...dunkel ein. Der Unterschied zum normalen Modus... 12/20 © oe24.at/digital ...ist deutlich erkennbar. Das schont nicht nur die Augen bei Dunkelheit, sondern sorgt bei den OLED-Modellen auch für eine längere Laufzeit. 13/20 © oe24.at/digital Wichtigste Neuerung des iPhone 11 Pro ist die neue Hauptkamera. Sie besteht nun aus drei 12 MP Objektiven. Dass nun zusätzlich zum... 14/20 © oe24.at/digital ...(Weitwinkel-)Hauptobjektiv noch eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telephone-Linse mit an Bord sind, bietet den Nutzern zwar deutlich Vorteile, war im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung und Huawei aber auch nötig. 15/20 © oe24.at/digital Die Weitwinkel- und Teleaufnahmen sind zwar sehr gut - ja sogar erstklassig -, besser als bei den Top-Geräten der Android-Hersteller sind sie aber nicht. 16/20 © oe24.at/digital Welche Qualität die Smartphone-Kameras mittlerweile erreicht haben, ist schon beeindruckend. Apple bietet... 17/20 © oe24.at/digital ...auch zahlreiche Bearbeitungs-Tools an. So können die Fotos im Nachhinein noch richtig aufgepeppt werden. 18/20 © oe24.at/digital Bei den Videos dürfte Apple neue Maßstäbe setzen. Die Clips sehen wirklich atemberaubend gut aus. Auf Wunsch nimmt das iPhone 11 Pro in 4K-Qualität mit 60 Bilder pro Sekunde auf. Für ambitioniertere Filmemacher bietet iOS 13 sogar ein neues Videoschnittprogramm (inklusive Cropping und Scaling). 19/20 © oe24.at/digital Die 12 MP TrueDepth-Kamera hat die Gesichtserkennung (Face ID) bestens im Griff. Zudem kann sie nun auch Zeitlupenvideos aufnehmen, was vor allem bei Selfie-Fans bestens ankommen dürfte. Sie können nun nämlich sogenannte "Slofies" erstellen. 20/20 © oe24.at/digital Beim iPhone 11 Pro, das uns A1 zum Testen zur Verfügung gestellt hat, handelt es sich um die 256 GB Variante. Diese schlägt (ohne Tarif) mit 1.319 Euro zu Buche. Die 64 GB Einstiegsversion des 5,8 Zoll großen iPhones kostet 1.149 Euro und das Top-Modell stellt Apple mit 1.549 Euro (512 GB) in Rechnung.