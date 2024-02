Apples Geheimplan für faltbare iPhones und iPads hat einen Haken

Apple bastelt an Prototypen von mindestens zwei faltbaren iPhones, berichten Insider. Doch bei der Entwicklung gibt es Probleme, die eine Veröffentlichung der bahnbrechenden Geräte bremsen.

Faltbare Smartphones sind kleiner und handlicher und eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel Fotos ohne Stativ aufzunehmen, indem man das Gerät einfach im 90-Grad-Winkel faltet und es selbst stehen kann. Zumindest von der Grundidee her bieten faltbare Handys viele Vorteile – doch bei der Entwicklung gibt es auch ganz neue Probleme, mit denen nun auch Apple zu kämpfen hat.

Laut Insiderquellen soll der Technikgigant derzeit im Geheimen an mehreren iPhone-Prototypen arbeiten, die der Nutzer zusammenfalten kann. Eine Veröffentlichung eines solchen Falt-iPhones wäre wohl die größte Design-Änderung in der Geschichte von Apples Kult-Handy. Dafür gilt es jedoch noch Probleme zu lösen, die der Konkurrenz bereits altbekannt ist.

Faltbare Geräte brechen leichter

So hatte etwa Samsung, lange Zeit der einzige Anbieter faltbarer Smartphones außerhalb Chinas, immer wieder mit der Haltbarkeit seiner Geräte zu kämpfen, da diese durch den Falz anfälliger für Defekte sind, etwa leichter brechen. Mittlerweile hat man in diesem Bereich zwar Fortschritte gemacht, aber das Problem noch nicht ganz gelöst.

Samsung stellt bereits faltbare Smartphones her © Getty ×

Und wer Apple kennt, der weiß: Das Unternehmen aus Cupertino feilt in der Regel sehr lange und bis zur Perfektion an seinen technischen Entwicklungen und will keine halbgaren Kompromisse. Dazu überlässt man immer wieder gern der Konkurrenz den Vortritt, nur um dann mit einem ausgereifteren Produkt aufzutrumpfen.

Apple scheitert (noch) am eigenen Anspruch

Doch in Sachen faltbarem iPhone gestaltet sich das offenbar schwierig. Denn Apple hätte das Gerät gerne so dünn wie aktuelle iPhones – und zwar, wenn es zusammengefaltet ist. Bei einem derart dünnen Gerät stößt man jedoch wiederum bei der Haltbarkeit und der Batterielaufzeit an die Grenzen der Machbarkeit. Mit einer Veröffentlichung ist frühestens 2026 zu rechnen, Apple-Fans müssen sich also vorerst weiter gedulden.

Auch faltbares iPad noch in der Warteschleife

Das gilt übrigens auch, was ein faltbares iPad angeht. Derzeit soll Cupertino ein entsprechendes Gerät entwickeln, dass aufgefaltet einem iPad Mini mit 8-Zoll-Display ähnelt. Doch auch hier seien wichtige Aspekte noch nicht gelöst: Apple will es nämlich schaffen, dass der Falz in der Mitte des Geräts weder sichtbar noch ertastbar ist.

In der Branche wird deshalb gemunkelt, dass ein auch ein faltbares iPad nicht vor 2026 oder gar erst 2027 auf den Markt kommen wird.