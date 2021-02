Nachdem sich Bill Gates in der Vorwoche gegen das Coronavirus impfen hat lassen , hat der Microsoft-Gründer nun ein neues Video auf Twitter veröffentlicht. In diesem zeigt er, wie sich die Menschheit vor weiteren Pandemien schützen kann. Denn laut ihm würden wissenschaftliche Werkzeuge alleine nicht reichen.

Laut Gates brauche es unbedingt ein globales Warnsystem. Nur so könne die Gefahr rechtzeitig erkannt und eine globale Ausbreitung von neuen Viruserkrankungen verhindert werden. Darüber hinaus fordert der Microsoft-Gründer eine Art "Pandemie-Feuerwehr". Damit sind speziell geschulte Ersthelfer für Infektionskrankheiten gemeint. Diese wären dann in der betroffenen Region unmittelbar einsatzbereit. Auch das würde eine großflächige Ausbreitung neuer Viruskrankheiten verhindern.

When it comes to preventing pandemics, scientific tools alone aren’t enough. We also need new capabilities, including a global alert system and infectious disease first responders (or what I like to call a pandemic fire squad): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U

— Bill Gates (@BillGates) February 1, 2021