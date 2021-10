Nach Apple siedelt sich ein weiterer IT-Riese in der Wiener Kärntner Straße an.

Vor einigen Monaten hat Huawei bestätigt, einen Flagship-Store in Österreich eröffnen zu wollen. Und in Kürze ist es soweit. Am 20. Oktober wird das Geschäft im ersten Wiener Bezirk offiziell eröffnet. Der Standort in der Kärntner Straße 27 ist in der unmittelbaren Nähe zum einzigen Apple Store Österreichs . Wir konnten uns bereits vorab ein Bild vom neuen Huawei-Shop machen.

Design-Highlights

Dabei ist uns auch die Liebe zum Detail aufgefallen. So zieht sich der Buchstabe „H“ durch den gesamten Store, von der Gitterfassade bis zum Bodenbelag. Dieses Merkmal findet sich übrigens in allen Huawei Flagship Stores Europas wieder. Designtechnisches Highlight ist jedoch ein sogenannter Chandelier, der an einen (digitalen) Wasserfall erinnert, und visuell zwei Etagen miteinander verbindet. Darüber hinaus findet sich im gesamten Geschäft ein Pflanzenkonzept. Das kennen wir bereits aus dem Apple Store. Auch bei Huawei soll so eine Verbundenheit zur Natur symbolisiert werden.

Produkte im Eingangsbereich

Insgesamt ist der Flagship-Store ziemlich groß. Auf fünf Etagen und rund 600 Quadratmetern, wovon drei Etagen für Kunden zur Verfügung stehen, erstrecken sich Areale für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service. Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, steht die Präsentation und das Ausprobieren von Smartphones, Smartwatches , Fitnesstrackern, Tablets, Kopfhörer , etc. im Mittelpunkt. Zudem wird hier dem aufgrund der Corona-Pandemie ausgebrochenen Homeoffice-Booms Rechnung getragen.

So finden sich hier auch die Huawei-Produkte aus dem Laptop- und Monitor-Bereich. Auf den Wänden hängen große, interaktive Bildschirme, auf denen man sich beispielsweise die verfügbaren Watchfaces für die Smartwatches ansehen kann.

Serviceebene mit Lounge-Charakter

Im Obergeschoss des Stores ist der Service-Bereich zu finden. Hier werden alle gerätespezifischen Anliegen der Kunden behandelt. Passend dazu bieten die monatlich stattfindenden Huawei Service Days diverse Ermäßigungen auf Reparaturen, samt kostenlosen Displayschutzfolien und Eartips (Silikonaufsätze)-Austausch für In-Ear-Kopfhörer. Sofern die Ersatzteile lagernd sind, werden Reparaturen noch am gleichen Tag erledigt. Nach der Reparatur wird das Gerät unter definierten Vorgaben vom Fachpersonal gereinigt und desinfiziert. Huawei will den Kunden die Wartezeit möglichst angenehm gestalten. Deshalb werden in der gemütlich wirkenden Waiting Lounge Kaffee und Wasser angeboten. Ebenfalls positiv: Sollte die Reparatur länger dauern, wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung gestellt.

Smart Home im Untergeschoß

Fans vom vernetzten Eigenheim kommen im Untergeschoss auf ihre Kosten. Hier hat der IT-Konzern eine Smart-Home Erlebniswelt eingerichtet, die alle Stückerln spielt. Das Angebot reicht von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband. Kunden können sich hier umfassend über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren. Natürlich kann die Steuerung via Tablet auch gleich selbst ausprobiert werden.

Auch wenn es zunächst nicht so auffällt: Hier steht das Eigeninteresse im Mittelpunkt. Denn so bekommen die Kunden einen Eindruck von der geräteübergreifenden Handhabung des Huawei Ökosystems, was sich wiederum positiv auf die Verkaufszahlen der verfügbaren Geräte, die mit dem hauseigenen Betriebssystem HarmonyOS laufen, auswirken soll.

Aktionen am Eröffnungstag

Die Eröffnung des ersten Flagship Stores in Österreich feiert Huawei am 20. Oktober mit speziellen Sonderangeboten und Goodies für die ersten Kunden. Darüber hinaus erwartet die Besucher am Tag des Grand Openings ein Gewinnspiel: in transparenten Vitrinen werden einzelne Produkte präsentiert, die es zu gewinnen gilt. Nur mit einem der richtigen Schlüssel – die vorab in der Wiener Innenstadt verteilt werden – hat man die Chance auf Gewinne, wie ein MateBook X Pro, ein Mate 40 Pro sowie diverse Wearables und Audio-Produkte.

Infos zum Shop