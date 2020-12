Das sind die YouTube-Spitzenverdiener 2020

Die bestbezahlten YouTuber cashten auch in diesem Jahr Millionen-Summen.

Ryan Kaji hat es erneut geschafft . Der mittlerweile 9-jährige US-Amerikaner, der auf seinem Hauptchannel Ryan´s World Spielzeug testet, war auch im Jahr 2020 der bestbezahlte YouTube -Star. Einnahmen in Höhe von 29,5 Millionen US-Dollar sicherten ihm zum dritten Mal in Folge den obersten Platz am Podium. Die Gesamteinnahmen der YouTube-Stars setzen sich aus den Werbeschaltungen auf der Videoplattform von Google sowie Merchandising-Aktivitäten zusammen.

Platz 2 und 3

Wie das jährliche Ranking des Wirtschaftsmagazin Forbes zeigt, landet „Mr. Beast“ (Jimmy Donaldson) mit einem ordentlichen Respektabstand und Einnahmen in Höhe von 24 Millionen US-Dollar auf Platz 2. Das Multitalent hat 47,8 Millionen Abonnenten, seine YouTube-Clips wurden mittlerweile drei Milliarden Mal aufgerufen. Der dritte Platz geht an den Channel „Dude Perfect“, der von fünf Burschen betrieben wird. Sie haben 57,5 Millionen Follower und 2,77 Milliarden Videoaufrufe. Auf dem Channel werden verrückte Stunts und witzige Actionclips (Paintball-Fights, Lichtschwertkämpfe, Nerf-Schlachten, etc.) gezeigt. Laut Forbes haben die fünf Jungs im Jahr 2020 stolze 23 Millionen US-Dollar verdient.

Top 10

Folgende YouTuber bzw. YouTube-Channels machen die Top 10 der Spitzenverdiener 2020 komplett:

Platz 4: „Rhett and Link“, 20 Millionen Dollar (1,9 Milliarden Aufrufe, 41,8 Mio. Abonnenten)



Platz 5: Markiplier (Mark Fischbach), 19,5 Millionen Dollar (3,1 Milliarden Aufrufe, 27,8 Mio. Abonnenten)



Platz 6: Preston Arsement, 19 Millionen Dollar (3,3 Milliarden Aufrufe, 33,4 Mio. Abonnenten)



Platz 7: Nastaya, 18,5 Millionen Dollar (39 Milliarden Aufrufe, 190 Mio. Abonnenten)



Platz 8: Blippi (Stevin John), 17 Millionen Dollar (8,2 Milliarden Aufrufe, 27,4 Mio. Abonnenten)



Platz 9: David Dobrik, 15,5 Millionen Dollar (2,7 Milliarden Aufrufe, 18 Mio. Abonnenten)



Platz 10: Jeffree Star, 15 Millionen Dollar (600 Mio. Aufrufe von Juni 2019 bis Juni 2020, 16,9 Mio. Abonnenten)

.