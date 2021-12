Technik-Fans dürfen sich 2022 über neue Top-Geräte und interessante Trends freuen.

Das Technik-Jahr 2022 startet gleich mit einem echten Höhepunkt. Vom 5. bis 8. Jänner findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt. Auf der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik werden Samsung und LG die neue Generation ihrer Top-Fernseher zeigen. Riesige Bilddiagonalen, gestochen scharfe 8K-Auflösung und innovative Mini-LED-Technologie gelten dabei als gesetzt. Darüber hinaus ist die CES traditionell auch eine Spielwiese für innovative Smart-Home-Gadgets. Die Präsentation leistbarer Roboter, die uns künftig tatkräftig bei vielen Haushaltstätigkeiten unterstützen, gilt als gesetzt. Und auch Drohnen-Fans werden auf ihre Kosten kommen. In Las Vegas werden neue Hightech-Quadrocopter für Privatanwender gezeigt. Diese setzen auf hochauflösende Kameras, längere Flugzeiten und innovative Steuerungssysteme.

Smartphones

2022 wird auch ein Jahr der neuen Top-Smartphones. Apple wird im Herbst seine neue iPhone-14-Reihe vorstellen. Dabei sollen die beiden Pro-Modelle erstmals ohne der Display-Aussparung (Notch) im oberen Bereich auskommen. Apple dürfte die aufwendige Technik für die Gesichtserkennung (Face ID) erstmals unterm Display verbauen. Nur für die Selfie-Cam soll es ein kleines Loch geben.

Bei Samsung stehen gleich im ersten Quartal zwei wichtige Neuheiten an. Auf der CES soll das Galaxy S21 FE präsentiert werden. Wie beim Vorgänger wurden hier wieder zahlreiche Kundenwünsche umgesetzt. Absolutes Highlight wird jedoch die Präsentation der Galaxy S22-Reihe . Dank einiger Leaks sind vorab bereits Informationen durchgedrungen. So soll es beim Galaxy S22 und S22+ nur kleine optische Unterschiede und eine neue 50 MP Hauptkamera mit 3-fachem Zoom geben. Beim Galaxy S22 Ultra bleibt hingegen kein Stein auf dem anderen. Das neue Flaggschiff setzt auf einen kantigen Look und wird erstmals einen Einschub für den Eingabestift (S Pen) haben. Samsung hat die Note-Reihe eingestellt, weshalb das S22 seinen Platz einnehmen muss. Möglicherweise kommt das Gerät sogar als Galaxy S22 Note (statt Ultra) auf den Markt.

Zu den weiteren wichtigen Smartphone-Neuheiten sollen das erste Falt-Handy von Google (Pixel Fold), das OnePlus 10 Pro, das neue Xiaomi Top-Modell Xiaomi 12 Ultra sowie die Europaversion des Huawei P50 Pro zählen. Die beiden Letzteren sollen mit beeindruckenden Kameras aufwarten.

Wearables

Bei den Wearables könnte es mehrere echte Kracher geben. Google soll 2022 eine eigene Smartwatch (Pixel Watch) bringen. Und Apple könnte mit seinem Mixed-Reality-Headset inklusive acht Kameras den Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen zum Durchbruch verhelfen. Darauf hofft auch der Facebook-Konzern, der 2022 die Entwicklung seiner digitalen Parallelwelt Metaverse , vorantreiben will. Bei den kabellosen Kopfhörern werden u.a. die AirPods Pro 2 erwartet.