DIESE Stadt will jetzt mit KI Verbrechen erkennen, bevor sie geschehen

Die U-Bahn von New York gehört zu den größten und meistgenutzten Verkehrssystemen der Welt. Millionen Menschen fahren täglich mit ihr. Doch immer wieder gibt es Zwischenfälle, bei denen Personen verletzt oder bedroht werden.

Jetzt will die Stadt mit einem neuen Projekt dagegen vorgehen – und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz. Die Idee klingt fast wie aus einem Film: Maschinen, die erkennen sollen, ob gleich etwas passiert. Wer sich an Minority Report mit Tom Cruise erinnert, denkt sofort an diese Geschichte. Auch dort wurden Personen verhaftet, noch bevor sie überhaupt etwas getan hatten.

Technik soll gefährliches Verhalten erkennen

In einem Bericht an den Sicherheitsausschuss der Metropolitan Transportation Authority (kurz MTA), erklärte Sicherheitschef Michael Kemper, dass derzeit Möglichkeiten geprüft werden, wie KI in U-Bahnstationen eingesetzt werden kann. Ziel sei es, „auffälliges oder unvernünftiges Verhalten“ automatisch zu erkennen. Wenn ein System einen Hinweis auf eine mögliche Gefahr liefert, soll der Sicherheitsdienst oder die Polizei benachrichtigt werden. So könnten Einsatzkräfte schnell reagieren, bevor eine Situation eskaliert.

Zusammenarbeit mit Technologie-Firmen

Um das System zu entwickeln, arbeitet die Verkehrsbehörde mit mehreren Unternehmen aus dem Technologiebereich zusammen. Welche Firmen genau beteiligt sind, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Auch die technische Umsetzung ist noch nicht vollständig geklärt. Fest steht nur: Die Systeme sollen beobachten, wie sich Menschen verhalten – etwa ob jemand ungewöhnlich hektisch wirkt, andere Personen bedrängt oder sich anders auffällig verhält.

Keine Gesichtserkennung geplant

Laut einem Sprecher der MTA wird keine Gesichtserkennung eingesetzt. Es geht ausschließlich darum, problematische Bewegungsmuster oder Handlungen zu erkennen – also nicht darum, bestimmte Personen zu identifizieren. Die Privatsphäre der Fahrgäste soll dabei laut MTA geschützt bleiben.

Frühere Tests mit KI-Systemen

Die Verkehrsbehörde hat bereits in der Vergangenheit mit KI experimentiert. So wurden 2023 Programme eingesetzt, die Personen erkennen sollten, die ohne Ticket unterwegs sind – sogenannte Schwarzfahrer. Und 2024 wurde ein Scanner getestet, der Waffen erkennen soll. Zwar wurden dabei keine gefährlichen Gegenstände entdeckt, doch das System schlug in etwa 100 Fällen fälschlicherweise Alarm.

Vergleich mit Hollywood – was Realität werden könnte

Im Film Minority Report (USA, 2002) wird eine Zukunft gezeigt, in der sogenannte „Pre-Cogs“ – Menschen mit besonderen Fähigkeiten – Verbrechen vorhersehen können. Auch wenn es in New York keine Hellseher gibt, zielt das neue Projekt in eine ähnliche Richtung: Vorausschauende Technik, die schon beim kleinsten Anzeichen reagieren soll.

Szene aus Minority Report (2002): Verbrechen erkennen, bevor sie geschehen. © 20th Century Fox ×

Was im Film noch Science-Fiction war, rückt damit ein Stück näher an die Realität.