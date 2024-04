Diese WhatsApp-Änderung sorgt im Netz für Aufschrei

Jetzt macht "Meta" einen Rückzieher bei ihrer Messaging-App "WhatsApp", nachdem Benutzer wegen einer Änderung „ausgeflippt“ sind.

WhatsApp ist eine Messaging-App, die von rund zwei Milliarden Menschen weltweit genutzt wird.

Änderung versetzte Benutzer in "Panik"

Scharfäugige Benutzer sind von dem Update, das die Meta-eigene App in den letzten Tagen vorgenommen hat, „aus der Fassung gebracht“ worden und sagen, dass es ihre Wahrnehmung der App völlig verändert habe. Einige haben sogar gefordert, dass die Entwickler die Änderungen so schnell wie möglich rückgängig machen, weil sie das derzeitige Aussehen hassen. Es scheint jedoch, dass WhatsApp nach der Einführung der Änderung einen Rückzieher gemacht hat, und das britische Medium "The Mirror" geht nun davon aus, dass die App in Kürze wieder "normal wie vorher" funktionieren dürfte.

Subtile Änderung, großer Aufschrei

Was verursachte also so viel Aufregung? War es eine Datenschutzfunktion? Oder waren die Chats nicht mehr Ende-zu-Ende-verschlüsselt? Nein, den WhatsApp-Nutzern ist es aufgefallen, dass der Status und die Funktionen in der App jetzt mit einem Großbuchstaben beginnen. Ja, Ihr habt richtig gelesen: Es handelt sich um die Großschreibung des Status „Online“, „Schreiben“, „Audio aufnehmen“ und „Zuletzt gesehen“, wie "Wales Online" berichtet. Die TikTok-Nutzerin Ellie, bekannt als @ellsdq, nutzte die Social-Media-Plattform, um ihrem Frust Luft zu machen:

In einem Video sagte sie: „Stört sich noch irgendjemand über das große O bei ‚Online‘, das große S bei ‚Schreibt...‘ und das große S bei ‚Sprachnotiz aufzeichnen‘ auf WhatsApp? Das bringt mich aus der Fassung.“ so die Influencerin sichtlich irritiert.

Andere WhatsApp-Nutzer äußerten ihren eigenen Unmut über das subtile Update und sagten, dass sie damit wirklich nicht zufrieden seien und es durch die Änderung „seine Ästhetik verloren“ habe.

WhatsApp-Nutzer mit Aufschrei im Netz

Zu den weiteren Kommentaren gehörten: „Ich dachte, niemand sonst hätte es bemerkt“, „Ich dachte, ich wäre verrückt“, „Glaubt Ihr, dass das Update-Team diese Woche einfach nichts zu tun hatte und etwas ändern musste, damit es so aussah, als ob es sie arbeiten?“ “ und „Oh mein Gott, ich habe das die letzten zwei Tage angestarrt und mich gefragt, warum es für mich so seltsam aussieht.“

Hier teilte ein Nutzer auf "X" einen Screenshot de Änderung und schrieb: "Wer hat diese Änderung genehmigt?"

Einige WhatsApp-Benutzer waren sich der Änderungen jedoch überhaupt nicht bewusst. Einer schrieb: „Ich habe es nicht einmal gemerkt“, und ein anderer gab zu: „Ich Ich habe dieses Update noch nicht. Ich hoffe, es kommt nie."