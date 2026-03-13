Dieses Mega-Update bekommt jetzt Google Maps

Google-Maps-Nutzer dürfen sich über neue Funktionen freuen. Unter anderem erhält die Karten-App die "Immersive Navigation" in 3D und eine personalisierte Suchfunktion.

Google Maps bekommt das größte Update seit über einem Jahrzehnt. Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass das hauseigene KI-Modell Gemini in der Navigations-App eingebaut wird.

Die größte Änderung kommt mit der Funktion "Immersive Navigation". Sie soll die herkömmliche Routenführung durch eine 3-D-Ansicht ersetzen. Dabei werden von der KI die Street-View- und Satellitenbilder analysiert, wodurch die Gebäude und Gelände in 3D realistisch dargestellt werden.

Personalisierte Suche

Zusätzlich wird die Funktion "Ask Maps" veröffentlicht. Mit der Sprachoption können viel komplexere Fragen gestellt werden. Zum Beispiel können Nutzer damit nach Cafés mit Handylademöglichkeit gesucht werden oder Routenvorschläge für Roadtrips erstellt werden. Die Antworten sind auf den Nutzer maßgeschneidert. Es werden Ernährungsstile oder bereits gespeicherte Orte berücksichtigt.

Die Routenwahl bietet nun mehr Informationen an. Dem Nutzer werden mehrere Pfade präsentiert und worin sie sich unterscheiden. Beispielsweise ist eine Route schneller, aber dafür fallen dort Mautgebühren an oder es herrscht mehr Verkehr.

Neue Sprachanweisungen

Die Sprache wurde auch modernisiert. Die Anweisungen verzichten auf das bisherige "in 300 Meter abfahren", sondern orientieren sich an markanten Punkten in der Umgebung, wie etwa "fahren Sie an dieser Ausfahrt vorbei und nehmen Sie die nächste".

Das Update erscheint zuerst in den USA und Indien für Android und iOS sowie für Infotainment-Systeme wie Android Auto und Apple CarPlay. Im kommenden Monat sollen die neuen Funktionen auch in Europa verfügbar sein.