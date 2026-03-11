Apple bringt neue Emojis fürs iPhone

Der Tech-Riese Apple hat eine neue Version von iOS an Entwickler und Beta-Teilnehmer verteilt. Große Änderungen bleiben aus, aber dafür kommen neue Emojis auf das iPhone.

Im September 2025 wurden die neuen Emojis präsentiert. Mit der Zeit hatte Apple die Zeichencodes in früheren Tests auf dem iPhone bereits vorbereitet. Mit iOS 26.4 Beta 4 können die neuen Symbole als Vorschau betrachtet werden.

Schon in der Version iOS 26.4 Beta 3 waren Platzhalter für die Emojis vorhanden. Wer bisher die offiziellen Bezeichnungen eingab, erhielt ein Rechteck mit Fragezeichen. Mit der Beta 4 sind endlich die echten Symbole integriert.

Neue Emojis

Das neue Highlight ist ein verzerrtes Gesicht, welches in den sozialen Medien für Furore sorgt. Sonst kommen eine Posaune, eine Schatztruhe, "Bigfoot", eine Comic-Kampfwolke, ein Orca sowie ein Erdrutsch.

Zusätzlich erweitert Apple schon bestehende Emojis. Die ringenden Personen und Tänzer mit Hasenohren erhalten neue Hautfarbenoptionen. Das Balletttänzer-Emoji bekommt eine geschlechterneutrale Option.

Umbenennung von Funktion

Mit dem neuen Update kommen neue Bedienungshilfen und RCS-Änderungen auf das iPhone. Bei der Version iOS 26.4 Beta 2 tauchte die Option "Hervorhebungseffekte reduzieren" auf. Damals gab es keine Erklärung. In Beta 4 bekam die Funktion einen neuen Namen. Mithilfe von "Helligkeitseffekte reduzieren" können Nutzer laut der Beschreibung "Hervorhebungen und Blinken bei Interaktionen mit Bildschirmelementen wie Tasten oder der Tastatur minimieren".

Beim neuen Update streicht Apple ein Sicherheits-Feature. Von Beta 1 bis Beta 3 testete der Tech-Gigant schrittweise eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS-Nachrichten zwischen iOS und Android. Bei der Beta 4 fehlt von der Funktion jede Spur. Schon vorab hat Apple in der Beta-Dokumentation angekündigt, E2EE nicht mit iOS 26.4 erscheint. Sie wird "Kunden in zukünftigen Versionen von iOS, iPadOS, macOS und watchOS 26 zur Verfügung stehen".