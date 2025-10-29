DIESES Rad soll Autos um bis zu 75 Prozent leichter machen

Die Automobilbranche könnte bald eine große Veränderung erleben. Der US-Erfinder David Henson arbeitet an einem völlig neuen Rad, das Autos deutlich leichter und effizienter machen soll.

Sein Konzept trägt den Namen „Poke-to-Drive“ und könnte die Art, wie Fahrzeuge angetrieben werden, grundlegend verändern.

Das Rad neu erfunden

Vor über 5.000 Jahren erfanden Menschen das Rad. Diese technische Entwicklung machte den Transport von Waren über weite Strecken möglich und beschleunigte den Handel an Land. Das Rad wurde damit zu einem zentralen Baustein für technische Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandel. Auch heute gilt das Rad als Symbol für Bewegung und Fortschritt.

David Henson hat sich genau dieses alte Prinzip vorgenommen. Mit seinem „SurfacePlan“-Rad will er den herkömmlichen Antriebsstrang von Fahrzeugen ersetzen. Ziel ist es, die Kraft direkt auf die Straße zu übertragen und so das Gewicht von Autos um bis zu 75 Prozent zu reduzieren.

So soll „Poke-to-Drive“ funktionieren

Im Gegensatz zu klassischen Autos, bei denen die Kraft über Motor, Achsen, Wellen und Zahnräder an die Reifen weitergeleitet wird, arbeitet das neue Rad mit direkten Linearantrieben auf der Reifenoberfläche. Kleine Aktuatoren erzeugen die nötige Schubkraft, sodass viele Bauteile des herkömmlichen Antriebs wegfallen. Hensons Konzept ist außerdem mit einer KI ausgestattet. Diese soll das Reifenprofil anpassen und so die Effizienz weiter steigern. Durch den Wegfall schwerer Bauteile könnten Fahrzeuge nicht nur sparsamer, sondern auch leichter gebaut werden.

Mögliche Vorteile für die Mobilität

Das intelligente Rad könnte vor allem dort ansetzen, wo heute noch viel Energie verloren geht. Direkte Kraftübertragung spart Energie und reduziert den Materialeinsatz. Henson sieht auch neue Fahrzeugtypen vor, zum Beispiel kleine Einpersonen-Fahrzeuge, die sich zu größeren Systemen verbinden lassen.

Bisher befindet sich „Poke-to-Drive“ aber noch in der Konzeptphase. Henson hat das System patentieren lassen und will nun mit einem Crowd-Investment-Programm Geld sammeln, um die Entwicklung voranzutreiben.