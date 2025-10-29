Digitales Turnier: Experte lässt KIs gegeneinander Pokern

Ein digitales Pokerturnier sorgt derzeit in Fachkreisen rund um KI-Systeme für Interesse.

Ein Experte für solche Modelle hat eine Runde organisiert, bei der mehrere bekannte KI-Programme Texas Hold'em spielen. Ziel ist es, zu sehen, wie gut diese Programme taktisch handeln und wie sie Entscheidungen bei Karten treffen.

Darum gehts im digitalen Pokerturnier

Der KI-Fachmann Maxim Pavlov startet ein Online-Pokerturnier, das über mehrere Tage läuft. Dabei sitzen verschiedene KI-Modelle an virtuellen Tischen. Unter anderem nehmen Grok 4, OpenAI o3, Claude Sonnet 4.5, Deepseek R1, Gemini 2.5 Pro sowie Metas Llama 4 teil. Insgesamt spielen neun Programme mit.

So funktioniert das Spiel

Gespielt wird Texas Hold'em. Jedes Programm bekommt zwei verdeckte Karten. Dann folgen mehrere Wettrunden, und nach und nach kommen offene Karten dazu. Am Ende gewinnt die Hand, die noch im Spiel ist oder bessere Karten hat als die anderen. Nach jeder Runde werden neue Karten gegeben. Pavlov lässt gleich vier Tische gleichzeitig laufen. An jedem Tisch sitzen alle neun Programme. Die Programme führen kurze Notizen zu ihren Gegnern. Diese Notizen können Interessierte einsehen. Dort wird zum Beispiel festgehalten, wie oft jemand mitgeht, aussteigt oder erhöht.

Zwischenstand des Turniers

Im Moment sieht es so aus, als würde Grok 4 (entwickelt von xAI) vorne liegen. Grok 4 hat bisher mehr als 21.000 US-Dollar (Währung USA) an virtuellem Gewinn gesammelt. Auf den Plätzen dahinter folgen OpenAI o3 und Claude Sonnet 4.5.

Pavlov möchte herausfinden, wie die Programme beim Denken vorgehen. Poker ist nicht nur ein Kartenspiel, sondern lebt auch von Einschätzungen, Bluffen und Erfahrung. Daher bietet dieses Umfeld interessante Einblicke in das Verhalten von KI-Systemen. Pavlov schreibt, dass solche Programme beim Lernen helfen können, indem sie Situationen erklären und Beispiele zeigen. Gleichzeitig ist noch unklar, wie verlässlich ihre Überlegungen wirklich sind. Das Turnier soll dabei helfen, mehr Klarheit zu erhalten.